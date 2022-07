Mon Pays (Vigneault)

Méditons ce texte mal connu (parce que trop cru connu) de notre grand poète national Gilles Vigneault. Il a plus de cinquante ans d’âge (officiellement publié dans le recueil AVEC LES VIEUX MOTS, Nouvelles éditions de l’Arc, 1964). Sa puissance d’anticipation est tonitruante. Voici ce que nous sommes vraiment. Souvenons-nous de toujours nous en souvenir.

.

Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver

Mon jardin ce n’est pas un jardin, c’est la plaine

Mon chemin ce n’est pas un chemin, c’est la neige

Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver

.

Dans la blanche cérémonie

Où la neige au vent se marie

Dans ce pays de poudrerie

Mon père a fait bâtir maison

Et je m’en vais être fidèle

À sa manière à son modèle

La chambre d’amis sera telle

Qu’on viendra des autres saisons

Pour se bâtir à côté d’elle

.

Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver

Mon refrain ce n’est pas un refrain, c’est rafale

Ma maison ce n’est pas ma maison, c’est froidure

Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver

.

De ce grand pays solitaire

Je crie avant que de me taire

À tous les humains de la terre:

ma maison c’est votre maison

Entre mes quatre murs de glace

Je mets mon temps et mon espace

À préparer le feu, la place

Pour les humains de l’horizon

Car les humains sont de ma race

.

Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver

Mon jardin ce n’est pas un jardin, c’est la plaine

Mon chemin ce n’est pas un chemin, c’est la neige

Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver

.

Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’envers

D’un pays qui n’était ni pays ni patrie

Ma chanson ce n’est pas une chanson, c’est ma vie

C’est pour toi que je veux posséder mes hivers