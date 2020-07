De notre temps (stance à singer Chaussier)

YSENGRIMUS

J’invoque l’âpreté des circonstances

Qui me portent sans heurt à finasser

En me ruant tout roide en cette stance,

Cul par dessus bobine, à la Chaussier

Que cocasse je mise de singer.

À finasser, que dire, à m’alanguir,

À braire, hululer, coasser et glapir.

C’est que voilà un monde en décadence

Dont l’ordre inique est à se fissurer.

Ceux qui s’affligent et ceux qui s’en balancent

Vont en découdre, vont en concasser.

Dans l’empoigne de classes, enchevêtrées

Ensemble au caniveau de cet empire.

Les gueux contre les grands, les vrais contre les sbires.

Mais je finasse, obtus, sans élégance.

Contrefaire des vers, singer Chaussier,

Quand la rude rue à l’assaut s’élance,

C’est chercher à franchir, en échassier,

Le cloaque social émulsionné.

Or je chie dense et trouble, sans défaillir

Sur quiconque y trouverait parole à redire.

C’est que par tous les trous, le cri se lance.

Ce mur d’argent, il faut le fracturer.

On le dit, on le scande. Révolte, transe.

Alors, on ne va pas me chipoter

Si je me pique de le versifier.

Il s’agit de cracher et de vomir,

De constater le coup de poing, et de le dire.

Tout est bonne musique à cette danse.

Pour le coup je ne vais pas me gêner,

Entretenir quelque flasque défense,

Pérenniser pusillanimités.

Il s’agit de portraire et d’éructer.

Le Phénix a cramé, il doit vagir.

Les hôtels vont bientôt fermer. Il faut partir.

Il s’agit de clamer des évidences.

Il s’agit de portraire à la Chaussier.

Leur rompre le versoir. Leur casser l’anse,

À ces baratineurs, ces épiciers,

À ces Accappareur & Associés.

Le chapon égorgé, il faut le cuire.

Le plongeoir est déjà plié. Il faut bondir.

Voici donc le marchand. Viens là, avance.

Accuse l’univers de tes ratés.

Il cherche à nous fourguer ses denrées rances.

Il aspire à nous faire spéculer

Sur l’ambiguë éventualité

De son aptitude à tanner le cuir

Du sort boursicotier, du Moloch, du délire.

Voici le gouvernant. Il tire et lance

Des câbles d’amarrage. Il veut lier

Les plateaux d’or de milliers de balances

En un joli mobile équilibré,

Une harmonie sociale, tempérée.

Un contrat lacéré, pour amortir

La tempête, gonflée de tellement venir.

Voici le militant, la militante

Qui s’amplifie, qui sue, qui est monté(e)

Face à l’indifférent, l’indifférente

Qu’il faudra désormais conscientiser.

Sur fond lacrymogène et policier,

La conscience nouvelle va surgir.

Qui sait, peut-être sans conflit, sans coup férir.

De notre temps, je romps le lourd silence.

Pour dire que c’est fait, c’est arrivé.

Et pour annoncer l’ère des violences.

Contrefaire des vers, singer Chaussier,

Me semble le moins laid des procédés

Car, s’il faut s’empoigner et s’estourbir,

Autant avoir le chic du mot, du dit, du dire…

Tirée de mon recueil de poésie, intitulé Poésie d’outre-ville paru aux éditions ELP (2009). Par outre-ville j’entends à la fois ce qui précède la ville et y succède, ce qui est au pourtour de l’urbain et ce qui en émerge…