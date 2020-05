Elle n’est pas morte (Ogeret)

Elle n’est pas morte

(interprété par Marc Ogeret)

On l’a tuée à coups de Chassepot

À coups de mitrailleuse

Et roulée avec son drapeau

Dans la terre argileuse

Et la tourbe des bourreaux gras

Se croyait la plus forte

(Refrain)

Tout ça n’empêche pas, Nicolas,

Qu’ la Commune n’est pas morte! (bis)

Comme faucheurs rasant un pré

Comme on abat des pommes

Les Versaillais ont massacré

Pour le moins cent mille hommes

Et les cent mille assassinats

Voyez ce que ça rapporte

(au Refrain)

Ils ont fait acte de bandits

Comptant sur le silence

Achevé les blessés dans leur lit

Dans leur lit d’ambulance

Et le sang inondant les draps

Ruisselait sous la porte

(au Refrain)

Les journalistes policiers

Marchands de calomnies

Ont répandu sur nos charniers

Leurs flots d’ignominie

Les Maxime Ducamp, les Dumas

Ont vomi leur eau-forte

(au Refrain)

C’est la hache de Damoclès

Qui plane sur leurs têtes

À l’enterrement de Vallès

Ils en étaient tout bêtes

Fait est qu’on était un fier tas

À lui servir d’escorte

C’qui prouve en tous cas, Nicolas,

Qu’ la Commune n’est pas morte! (bis)

Bref, tout ça prouve au combattant

Qu’ Marianne a la peau brune

Du chien dans l’ventre et qu’il est temps

D’crier « Vive la Commune! »

Et ça prouve à tous les Judas

Qu’ si ça marche de la sorte

Ils sentiront dans peu, nom de Dieu,

Qu’la Commune n’est pas morte!