Médiocratie (Thiéfaine)

Médiocratie

par

Hubert-Félix Thiéfaine

Question gun & machicoulis

un GI vaut 2000 hoplites

mais au rayon philosophie

on est resté chez Démocrite

on joue les chasseurs d’arc-en-ciel

meublés chez Starck & compagnie

mais on sort d’un vieux logiciel

made in Néandertal-city…

Médiocratie… médiacrité !

frères humains dans nos quartiers

ça manque un peu d’humanité

médiocratie… médiacrité !

ça manque un peu de verbe aimer

de respect, de fraternité

médiocratie… médiacrité !

Dans le grand jeu des anonymes

la fiction s’adoube au virtuel

on s’additionne on tchate on frime

& l’on se soustrait au réel

baisés grave & manipulés

devant nos écrans de Facebook

on n’a qu’un pseudo pour rêver

& s’inventer un autre look

Médiocratie… médiacrité !

frères humains dans nos quartiers

ça manque un peu d’humanité

médiocratie… médiacrité !

ça manque un peu de verbe aimer

de respect, de fraternité

médiocratie… médiacrité !

frères humains frangins damnés

sous la plage il y’a des pavés

médiocratie… médiacrité !

des pavés bien intentionnés

pour un enfer climatisé

Devant toutes ces news qui nous soûlent

ces flashs qui nous anesthésient

DJ God a perdu la boule

& mixe à l’envers nos envies

devons-nous croire à un réveil

dans l’au-delà des jours fériés

avec la photo du soleil

brillant sur nos calendriers ?

Médiocratie… médiacrité !

frères humains dans nos quartiers

ça manque un peu d’humanité

médiocratie… médiacrité !

ça manque un peu de verbe aimer

de respect, de fraternité

médiocratie… médiacrité !



