INSURRECTION – LA RÉVOLTE DE KRONSTADT

Izvestia de Kronstadt – 1921

Le mensonge stalinien fut inventé par Trotski à Cronstadt

Voici un document aujourd’hui fort difficile à trouver. Il s’agit de « Izvestia de Kronstadt ». On écrivait avant en français « Cronstadt » ; mais, il semble qu’aujourd’hui les gens préfèrent le « K » au « C ». On peut donc écrire aussi bien « Cronstadt », comme avant, que « Kronstadt », comme c’est la mode aujourd’hui.

Le document que vous pourrez télécharger en ligne dans l’article est indispensable. Il prouve que c’est Trotski qui fit le premier mensonge stalinien. Il le fit au sujet des révoltés de Cronstadt. Les marins de cette ville étaient considérés en 1917, par Trotski lui-même, comme le « fer de lance de la révolution ». En 1921, il osa cependant prétendre qu’ils étaient des « blancs » ! c’est-à-dire des contre-révolutionnaires. Afin d’avoir une excuse pour les exterminer avec l’armée rouge, qu’il dirigeait.

On sait que le principe du mensonge stalinien consiste, pour se débarrasser d’un révolutionnaire devenu gênant, à le traiter de « contre-révolutionnaire ». La première fois que cela fut fait, ce ne fut pas Staline qui le fit, mais Trotski. Au sujet des marins de Cronstadt. Par conséquent, c’est Trotski qui inventa le mensonge stalinien. Et les trotskistes se font bien des illusions en utilisant Trotski pour contrer Staline.

Le document fourni dans l’article est un recueil du journal des révoltés de Cronstadt, appelé « Izvestia de Kronstadt ». « Izvestia » veut dire en russe « les nouvelles ». Je vous livre ce document sous divers formats. Format PDF, format bmp non compressé, et format jpg compressé. Je précise que le format pdf est constitué des photocopies des pages du livre, non passées par un logiciel OCR (de reconnaissance de caractères). Si quelqu’un a le courage de les retaper dans un format de type doc ou autre, il vaut mieux se servir de la version bmp qui est celle de la meilleure qualité, et qui est susceptible d’être la mieux acceptée par un logiciel OCR.

Vous pouvez télécharger le document «Izvestia de Kronstadt» au lien suivant (le texte utile commence à la cinquième page).

Une trouvaille de Do et de Robert Bibeau.