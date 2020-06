Charcoal (Desjardins)

Charcoal

par Richard Desjardins

L´an deux mille,

l´an deux mille cash

L´adn, l´adn, l´adn of the world

Le cimetière, le cimetiers-monde drett´dans l´dash

Y as-tu d´la vie sur terre?

Apocalypso, Capitaine Cousteau

plongea dans´ Budweiser

Je ne change pas le monde,

comme le fait la haute finance,

mais chu ben connu

su´es listes d´attentes

On me croyait mort

mais je fumais du silence.

Charcoal, Charcoal.

J´avais l´goût d´me mett´, c´était comme une rage,

Fait que j´t´allé mett´mon beau char dans l´garage

J´ai des trous dans mon c.v,

des trous d´balles, des trous noirs,

Pis des trous pour aller boire à soir.

J´ai été quêteux, j´ai été pauvre,

j´ai été mère nécessiteuse

J´ai été assisté social, client, j´ai été bénéficiaire

Et bientôt, je l´sens, je serai président de la misère.

Charcoal, Charcoal.

Je vends des sextants,

je fais trembler le vent,

je vends des frigidaires de course.

J´vends d´la dynamite aux p´tits enfants

Pis j´me pousse avant,

je suis coté en bourse.

Je suis l´homme qu´il vous faut,

je suis un bumper de famille.

J´ai gagné mes électros,

j´suis un bunkœur Tchernobyl.

J´produit d´la neige en été,

des machines à rien faire,

Des poupons, des pompons, des poumons

jus´qu´au plafond.

Charcoal, Charcoal.

Je suis le bonhomme minimum,

l´accident d´Occident, le Act of God.

Je suis Al Capone au temps de l´inhibition.

Oui je vous le dis: » James Bande encore. »

Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots

démocratie.

Chu pas spécialiste,

ch´t´un peu spécial

Je suis réa-liste électorale.

Oh non monsieur, chu pas en colère.

C´est juste que hors de moi

y a l´air à faire soleil.

Charcoal, Charcoal.

C´est sûr, c´est même un peu suri.

Hiérard chie su´a tête de tout l´monde. Moé´tou, moé´tou

M´as n´en donner à tous ceux qui en veulent

Des ordres et des tickets et pis des claques su´a yeule.

Je vous propose mes nerfs

à la demande et à l´offre

À l´assemblée de vos actionnaires

que je bénis à la Kalachnikov.

Check mon cocktail molo…

Mon canon est propre,

le magasin est plein

J´ai la douille dans´slotte,

fait que baissez vos culasses.

Charcoal, Charcoal.

Vous prenez mes empreintes, ok!

Pis moi je vous étampe

mon poing dans l´front

La compagnie du no future

Charcoal, demain la guerre, yes sir.

La vie est belle, la vie est bébelle

À ras du sol, à rat d´égoût.

Veuillez agréer monsieur, l´expression

de mes sentiments les plus révoltés.

Bouddha est gros, Allah est grand.

Que Dieu vous garde moi j´ai pas l´temps.

Charcoal.

Louons le Seigneur

cent piastres par semaine.

Aimez-vous les uns su´es autres.

Ma patrie ou une autre.

Une trouvaille d’André Lefuneste.