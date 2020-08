AMÈNE PAS TA GANG

(Beau Dommage, 1975)

Amène pas ta gang si t’es v’nu pour me voir

Laisse ta gang dehors pour une fois pour un soir

Je veux pus veiller sa galerie

Avec douze de tes amis

J’ai l’goût de m’faire caresser

Viens donc dans chambre avec moé?

Chu tannée d’les voir parler de chars parler de sport

Laisse ta gang dehors pour une fois pour un soir

Ma mère s’endort de bonne heure

Pis est dure à réveiller

Viens pas me faire accroire t’as peur

Viens donc dans chambre avec moé?

On a pus l’âge de s’pogner les mains toute la soirée

Des fois je me d’mande si t’as peur de rester seul

Avec moé. Répond moé.

Chu tannée de me faire embrasser dans le noir

Quand tes chums t’attendent sur le bord du trottoir

Chu tannée d’me faire accroire

Que ça va changer demain soir

Yé temps de se faire une idée

Viens-tu dans chambre avec moé?

On a pus l’âge de s’pogner les mains toute la soirée

Des fois je me d’mande si t’as peur de rester seul

Avec moé. Répond moé.

Chu tannée d’me faire embrasser dans le noir

Quand tes chums t’attendent sur le bord du trottoir

Chu tannée d’me faire accroire

Que ça va changer demain soir

Yé temps de s’faire une idée

Viens-tu dans chambre avec moé?

Amène pas ta gang si t’es venu pour me voir

Amène pas ta gang si t’es venu pour me voir

Amène pas ta gang si t’es venu pour me…

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.