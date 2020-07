Je n’ai pas de religion (LeVayer)

Je n’ai pas de religion

.

Je n’ai pas de religion.

Sans jeu de mot (ou mieux: avec),

La barbe, dis-je,

De cet instrument d’oppression

Des femmes,

Cette combine odieuse de voleurs d’âmes.

Ouvertement athée, mais surtout mécréante,

Comme un bon lot de tribades ardentes,

Je ne me souciais pas spécialement de la question

Religion

Jusqu’à une rencontre particulièrement étonnante

Qui confirma, si nécessaire, mon opinion,

Tout en affinant ma perception

De la religion

Comme institution

D’iniquité mais aussi de dépravation.

On notera la subtile et torve perversion.

Se présenta donc, au Lutin Rouge,

Ce soir là, une défroquée,

Une vraie de vraie ancienne nonne

En bois brut, altière, hiératique,

Un rien desséchée

Et passablement esquintée

Par une longue portion de vie incarcérée

Dans je ne sais quel ordre monastique.

Elle nous parla amplement,

En une exposition labile, verbeuse

Et longuette

Du lesbianisme en cornette,

Affaire opaque s’il en est,

Occulte et fort peu guillerette.

Sa diatribe sur la question

Était imprégnée

De symboles,

De références

Le tout marquée au fer rouge de l’École

Et profondément taré des escarres

De la déférence.

L’expérience

Semblait l’avoir laissé frustrée,

Cruellement sevrée,

Confuse, perturbée,

Mal dans sa peau.

Mais, lisez plutôt…

.

.

.

Vers d’une nonne lesbienne

contrainte de longue date à soumission et même plus…

.

La fesse forniqueuse est un brun monastère

Aux échos de passé et aux pavés de sang

Où des millions de nonnes aux cornettes austères

Défèquent sur demain leurs chaotiques chants.

Des chroniqueuses incendiées du mal honteux

Gicle la vérité, teintée d’enluminures.

La chapelle lesbienne aux yeux teints et vitreux,

Joue les traînées d’auberge en jaquette de bure.

Si l’angulaire arcade de pierres romanes

Baille son suant con de grotesque matrice

Ce n’est pas pour nourrir le monde de ses mannes

Mais pour louer sur l’autel, mon sanglant clitoris.

Sous les viles caresses vicieuses, basses et vénales

De générations de nonces, de pourceaux,

Un orgue alcoolique et sa soûle chorale

Chantent le De Profondis pour des Jésus puceaux.

Et ne me parlez plus de la Vierge Marie.

C’est un nuage blanc dans un vieux ciel menteur.

Un gros bedeau crasseux à la verge marrie

En fermant son missel chasse cette vapeur.

Et Satan pour sa part? Ah, grotesque Satan!

C’est un crétin velu, l’impuissant Lucifer.

Pauvre vieux beau pensionné pas le Vatican,

Qu’a à faire ton sale cul d’un trône sous la terre?

Non, je vous le redis, l’orgie est dans l’église,

Cette friponne église qui incarcère ma vie.

J’y mange, j’y vomis des sermons et m’enlise

Dans la messe fangeuse où elle se putréfie.

Si mon dieu, d’aventure, investit son beffroi,

En frôle le clocher dans sa tyrannie mâle,

Toute la sacristie frissonne alors d’effroi

Comme lorsque l’hiver violente la cathédrale.

Ma vie, c’est un hanchier charnu et gémissant

Qui se vend à tous clercs, sous tous cieux, pour tout or.

Je suis une vieille (sa)gouine au porche aussi béant

Que la folle chapelle de ma métaphore.

Et si encore j’ose croire qu’un garçon est un ange.

Tue-dieu que cette complainte me soit répétée,

Que j’en chie sur l’hostie mais que je ne la mange

Parce que rien n’est blanc. Allez mes sœurs. Ite…

.

.

.

Tiré de: Corinne LeVayer (2012), Gouines coquines de ce monde, ÉLP Éditeur, Montréal, format ePub ou PDF.