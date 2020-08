Comme Chartrand (Jim et Bertrand)

Comme Chartrand

Jim (Corcoran) et Bertrand (Gosselin), 1972

Il a le front rond

Comme une ampoule.

Il a les yeux verts,

Ouverts sur les autres.

Il a une gueule

Comme Chartrand.

Il a une peignure

En parachute.

Et puis une maîtresse

Entre parenthèses.

Il a une gueule

Comme Chartrand.

Il fume du tabac

Et cetera.

Il lave ses principes

Sur une corde à linge.

C’t’un bon citoyen

Maoïste, léniniste,

Trotskiste, felquiste,

Qui se crisse

De tout, tout, tout…

(solo)

Il a une peignure

En parachute.

Il met ses principes

Entre parenthèses.

C’t’un bon citoyen

Comme Chartrand.

Il fume du tabac

Et cetera.

Il a une maitresse

Sur une corde à linge.

C’t’un bon citoyen

Maoïste, léniniste,

Trotskiste, felquiste,

Qui se crisse

De tout, tout, tout…

(solo)

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.