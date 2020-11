Protest Song (Séguin)

Protest Song

(Richard Séguin, 1988)

Dans une grande réserve

En haut des États,

Le parlement s’énerve

Pour l’arrivée du Président

Y sont tous invités

Les ministres, les pantins

Les souffleurs, les pots de vin

Les grosses gommes anonymes

Discours caméléon

La censure en prime

Échangent librement

Des promesses d’élection

On a les pluies acides

Le fastfood insipide

L’arsenal de missiles

Made in U.S.A.

Le Président s’avance

Il est fier de rappeler

Qu’on fait tous partie

D’une belle société

Armée pour la paix

Le ca$h va rentrer

Et l’ histoire ne fait

Que recommencer

Comme dans tous les westerns,

Ya les Cowboys Ya les Indiens

Et la cavalerie

Se garde le punch pour la fin, hey hey

Pendant ce temps là

Ya ceux qui lancent un cri

Ceux qui n’ont pas les mots

Pour se défendre

Pendant les discours

Et les feux d’artifices

Ya tous ceux qui se demandent

Quand c’est que les choses vont changer

Welcome yankee, Welcome yankee (bis)

Les arpents de neige

Au nord du grand nord

Les arpents de neige

Au nord du grand nord

Autrefois poétiques

Sont maintenant stratégiques

Autrefois poétiques sont maintenant stratégiques

J’arrête sur l’autoroute

Prendre un autre café

On annonce l’arrivée d’un autre Président

On annonce l’arrivée d’un autre Président (bis)

Welcome yankee, welcome yankee

Dans les tranchées bureaucratiques

Les couloirs informatiques

On annonce l’arrivée d’un autre Président

Dans les tranchées bureaucratiques

Les couloirs informatiques

On annonce l’arrivée d’un autre Président(bis)

You got the money, you got the money yyaaaaaou