Amère America (De Larochellière)

Amère America

Luc De Larochellière (1988)

Moi, j’suis né du bon bord

Du bord de l’Amérique

De l’Amérique du Nord

Le royaume apathique

D’une ville tranquille

Où à chaque matin

J’bois ma tasse de café

Sans trop m’salir les mains

M’salir les mains

Toi, t’es né de l’autre bord

Tout au bord de la mer

Mais ça, c’est tout ce qui t’reste

Chaque fois, mon bord s’en mêle

Tu crèves de faim au milieu d’un jardin

Où tu cueilles le café

Que j’bois à chaque matin

À chaque matin

Amère America {ter}

Moi, j’ suis né du bon bord

Du bord où y a pas d’guerre

Là où on peut encore

Camoufler la misère

Après l’dîner, quand je r’garde la télé

J’ vois ton bord déchiré

Sans me sentir concerné

Concerné

Toi, t’es né de l’autre bord

C’est la révolution

Pour un oui, pour un non

C’est la disparition

Révolution bonne pour l’économique

Car la balle qui te tue vient d’mon bord d’Amérique

D’Amérique

Amère America {ter}

Mais là, t’es couché au bord

Au bord d’un bidonville

Là où y a plus d’espoir

Que sur ma terre d’argile

Car si un jour

Un monde doit s’écrouler

Dis-toi bien qu’ c’est mon tour

Mon bord, ce sera le premier

Amère America {ad lib}

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.