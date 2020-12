Le chanteur indigène (Lelièvre)

Le chanteur indigène

Sylvain Lelièvre, 1978

Le chanteur indigène

A sorti son violon,

Son gazou, sa bombarde

Et son accordéon,

Enfin la panoplie

Des accessoires ethniques

Qui pâment les français

Et réveillent nos critiques

Le chanteur indigène

A commencé son show.

Dès les premiers accords

L’Olympia crie «Bravo!»

Dans son harmonica

Il souffle jusqu’à mordre

Et les doigts, de son violon,

Écartèlent ses cordes.

Mais sous les projecteurs

Il est seul à savoir

Qu’il en met d’autant plus

Que c’est son dernier soir.

Depuis qu’il a compris

Le commerce exotique

Où l’on vend, en bibelots,

Son peuple et sa musique.

Le chanteur indigène

Finit son numéro

Jusqu’au bout, sans omettre

Une seule note, un seul mot.

Mais, le rideau tombé,

Lorsque la foule folle

Lui réclame à grands cris

D’autres rythmes créoles,

Le chanteur indigène

Revient sur le plateau

Remercie son public

Et, seul à son micro,

Soudainement petit

Et tragiquement blême,

Se met à réciter

Ses singuliers poèmes.

On est toujours un peu

L’iroquois de quelqu’un

Que l’on soit québécois,

Breton, nègre ou cajun.

Je vous laisse à chanter

Quel peut être le vôtre.

On est toujours un peu

L’indigène d’un autre.

Et puis l’homme, en silence,

A plié son violon,

Son gazou, sa bombarde

Et son accordéon.

On dit qu’il est parti

Retrouver sa savane

Et qu’il vit là depuis

Tout seul dans sa cabane.

On est toujours un peu

L’iroquois de quelqu’un

Que l’on soit québécois,

Breton, nègre ou cajun.

Je vous laisse à chanter

Quel peut être le vôtre.

On est toujours un peu

L’indigène d’un autre.