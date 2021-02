Intox (Ferrat)

Intox

Jean Ferrat

Album : 1970 – 1971 : Aimer à Perdre La Raison – Camarade



Quand je me sens mal

Dans ma peau

Je peux faire la malle

Illico

Dès que la speakerine

Ouvre son tiroir

J’ai mon héroïne

Avec télé-soir

Je vois des chauve-souris roses

Je suis sûr d’avoir ma dose

Intox intox intoxiqué

Opium opium télévisé

Si je n’ai pas d’veine

J’ai du pif

Quand je change de chaîne

C’est du kif

Je me fais des piqûres

Fort économiques

Avec leurs figures

De barbituriques

Je vois les chauve-souris roses

Je sens qu’j’ai déjà la dose

Intox intox intoxiqué

Opium opium télévisé

Quand ma virago

Fait des drames

En tournant le dos

À mon âme

Avec leur programme

Pas besoin de femmes

C’est un C.D.R.

Qui m’envoie en l’air

Je suis une chauve-souris rose

Je sens qu’j’ai la super dose

Intox intox intoxiqué

Opium opium télévisé

Mais j’arrive au bout

D’mon rouleau

Quand y a l’présidou

Au micro

J’suis plus dans la course

Sur mon canapé

Je m’le tape en douce

Comme du L.S.D.

Je vois même la vie en rose

J’ai dû dépasser la dose

Intox intox intoxiqué

J’suis fou j’suis fou j’suis fou à lier…

