L’hymne aux paumés (Higelin)

L’hymne aux paumés

Jacques Higelin (1976)

Toi qui viens d’un pays sans frontière

Hors-la-loi, poète déraciné,

Toi qui vas sans regarder en arrière

Au-devant de ta propre vérité

Si parfois ton âme désespère

Quand les hommes t’ont humilié,

Lance une prière à l’Univers entier,

Où que tu sois, je te rejoindrai

Et toi qui es resté fidèle à toi-même

Et que ni la haine, ni la peur n’a touché

Si tu te sens rejeté par tes frères,

Si l’amour t’a abandonné,

Lance une prière à l’Univers entier,

Où que tu sois, je te rejoindrai

Alors appelle, appelle-moi,

Appelle et réponds-moi,

Où que tu sois, appelle-moi,

Qui que tu sois, je t’aime,

Appelle-moi.

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.