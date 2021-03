Né en 17 à Leidenstadt (Goldman)

Né en 17 à Leidenstadt

Jean-Jacques Goldman, 1990

Et si j’étais né en 17 à Leidenstadt

Sur les ruines d’un champ de bataille

Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens

Si j’avais été allemand?

Bercé d’humiliation, de haine et d’ignorance

Nourri de rêves de revanche

Aurais-je été de ces improbables consciences

Larmes au milieu d’un torrent

Si j’avais grandi dans les docklands de Belfast

Soldat d’une foi, d’une caste

Aurais-je eu la force envers et contre les miens

De trahir, tendre une main

Si j’étais née blanche et riche à Johannesburg

Entre le pouvoir et la peur

Aurais-je entendu ces cris portés par le vent

Rien ne sera comme avant

On saura jamais c’qu’on a vraiment dans nos ventres

Caché derrière nos apparences

L’âme d’un brave ou d’un complice ou d’un bourreau?

Ou le pire ou le plus beau?

Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d’un troupeau

S’il fallait plus que des mots?

Et si j’étais né en 17 à Leidenstadt

Sur les ruines d’un champ de bataille

Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens

Si j’avais été allemand?

Et qu’on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps

D’avoir à choisir un camp