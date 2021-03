Le mur derrière la grange (Lautrec)

LE MUR DERRIÈRE LA GRANGE

Donald Lautrec (1972)

Le mur derrière la grange a pas besoin d’être peinturé cette année

À chaque printemps j’me d’mande si je va pouvoir toffer un autre été

J’ai pu une cenne à banque les poules ont pas pondu souvent ct’année

J’te dis que des fois j’en mange du bœuf haché pis de la vache enragée

Oh l’autoroute s’en vient par icitte

Mais la maudite a s’en vient pas vite

Chu donc tanné d’attendre j’ai hâte de voir où c’est qu’a va passer

Je va peut-être pouvoir vendre ma grange, ma maison pis mon poulailler

Oh l’autoroute s’en vient par icitte

Mais la maudite a s’en vient pas vite

(solo)

Le mur derrière la grange a pas besoin d’être peinturé cette année

À chaque année j’me d’mande si a va pouvoir toffer une autre année

Le vent passe entre les planches pis y mouille tout le temps l’toit commence à couler

On est presque en septembre y a la moitié du foin qui est pas rentré

Oh l’autoroute s’en vient par icitte

Mais la maudite a s’en vient pas vite

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.