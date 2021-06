Ils m’ont dit (Sengat-Kuo)

Ils m’ont dit

François Sengat-Kuo

Ils m’ont dit

tu n’es qu’un nègre

juste bon à trimer pour nous

j’ai travaillé pour eux

et ils ont ri

Ils m’ont dit

tu n’es qu’un enfant

danse pour nous

j’ai dansé pour eux

et ils ont ri

Ils m’ont dit

tu n’es qu’un sauvage

laisse-là tes totems

laisse-là tes sorciers

va à l’église

je suis allée à l’église

et ils ont ri

Ils m’ont dit

tu n’es bon à rien

va mourir pour nous

sur les neiges de l’Europe

pour eux j’ai versé mon sang

l’on m’a maudit

et ils ont ri

Alors ma patience excédée

brisant les nœuds de ma lâche résignation

j’ai donné la main aux parias de l’Univers

et ils m’ont dit

désemparés

cachant mal leur terreur panique

meurs tu n’es qu’un traître

meurs…

pourtant je suis une hydre à mille têtes.

