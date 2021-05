Mourir pour des idées (Brassens)

Mourir pour des idées

Georges Brassens, 1972

Mourir pour des idées,

L’idée est excellente.

Moi j’ai failli mourir

De ne l’avoir pas eu

Car tous ceux qui l’avaient,

Multitude accablante,

En hurlant à la mort

Me sont tombés dessus.

Ils ont su me convaincre

Et ma muse insolente

Abjurant ses erreurs,

Se rallie à leur foi

Avec un soupçon de

Réserve toutefois:

Mourons pour des idées

D’accord,

Mais de mort lente,

D’accord

Mais de mort lente.

Jugeant qu’il n’y a pas

Péril en la demeure

Allons vers l’autre monde

En flânant en chemin

Car, à forcer l’allure,

Il arrive qu’on meure

Pour des idées n’ayant

Plus cours le lendemain.

Or s’il est une chose

Amère, désolante

En rendant l’âme à Dieu

C’est bien de constater

Qu’on a fait fausse route,

Qu’on s’est trompé d’idées

Mourons pour des idées

D’accord,

Mais de mort lente,

D’accord

Mais de mort lente.

Les singes en bouches d’or

Qui prêchent le martyre

Le plus souvent, d’ailleurs,

S’attardent ici bas.

Mourir pour des idées,

C’est le cas de le dire

C’est leur raison de vivre,

Ils ne s’en privent pas

Dans presque tous les camps

On en voit qui supplantent

Bientôt Mathusalem

Dans la longévité

J’en conclus qu’ils doivent

Se dire, en aparté:

Mourons pour des idées

D’accord,

Mais de mort lente,

D’accord

Mais de mort lente.

Les idées réclamant

Le fameux sacrifice,

Les sectes de tout poil

En offrent des kyrielles

Et la question se pose

Aux victimes novices:

Mourir pour des idées,

C’est bien beau, mais lesquelles?

Et comme toutes sont

Entre elles ressemblantes,

Quand il les voit venir

Avec leurs gros drapeaux,

Le sage en hésitant

Tourne autour du tombeau.

Mourons pour des idées

D’accord,

Mais de mort lente,

D’accord

Mais de mort lente.

Encore s’il suffisait

De quelques hécatombes

Pour qu’enfin tout changeât,

Qu’enfin tout s’arrangeât!

Depuis tant de grands soirs

Que tant de têtes tombent,

Au paradis sur terre

On y serait déjà.

Mais l’âge d’or sans cesse

Est remis aux calendes

Les dieux ont toujours soif,

N’en ont jamais assez

Et c’est la mort, la mort

Toujours recommencée

Mourons pour des idées

D’accord,

Mais de mort lente,

D’accord

Mais de mort lente.

Ô vous, les boutefeux,

Ô vous, les bons apôtres

Mourez donc les premiers,

Nous vous cédons le pas

Mais, de grâce, morbleu!

Laissez vivre les autres!

La vie est à peu prés

Leur seul luxe ici bas

Car enfin, la camarde

Est assez vigilante

Elle n’a pas besoin

Qu’on lui tienne la faux

Plus de danse macabre

Autour des échafauds!

Mourons pour des idées

D’accord,

Mais de mort lente,

D’accord

Mais de mort lente.