Acrostiches

Par ALLAN E. BERGER :

B rasiers de notes étincelantes,

A ffolants palindromes secouant les voûtes de

C athédrales

H éroïques ;

J e ne suis pas

S oporifique !

G rossier, vaurien, fainéant, lubrique, mécréant.

A imant le pinard, le saucisson, les putes, le salé…

U n gros bourrin qui plaint Van Gogh, non mais vraiment, quel Arlequin !

G alant comme un ours, un sanglier, aimable comme un blaireau. À guillotiner !

U n fauve, dit-on, et l’on a bien raison ! Parti aux îles, bon débarras.

I nculte, épais, se croyant plus malin que tout le monde…

N ‘aime pas le gendarme, évidemment.

V oici un drôle de cas :

O n ne peut être plus enragé téméraire,

L umineux, passionné, fourbe, insensé, obséquieux, vif comme une lame,

T out à la fois !

A voir dans sa besace de quoi

I ncendier la France à coups de rimes éblouissantes,

R établir l’innocence, démolir les salauds, jouter seul contre tous, et vaincre !

E t craindre pourtant jusqu’à son ombre.

S anguinaires barbares qui hurlez, conspuez, trépignez,

A nathématisez, vouez à la corde, au plomb, aux flammes, à la tronçonneuse ;

L igaturés de la cervelle !

M alheureux qui n’examinez jamais et jugez toujours ;

A h tristes esprits, réveillez-vous ! Le monde tourne et vous ne tournez plus !

N on seulement vous ne lisez rien, mais vous ne pensez que sur ordre !

R ugueux cerveaux qui ne savez pas de quoi ce livre traite, mais tuez

U n gardien, un imam, un bibliothécaire, et même un traducteur,

S ous le prétexte que vos clercs ont décrété l’auteur

H érétique, athée, apostat, ennemi des croyants… Mais ouvrez donc ce livre !

D ites-nous enfin, bourriques, si ce pauvre roman qui traite de pauvres gens

I mmigrés, déboussolés, inquiets, ne sachant que vivre et devenant fous,

E cartelés entre ici et là-bas, justifiait qu’on assassinât.

R adicale liberté, crudité assumée,

E nivrante nouveauté d’un cri joyeux rageux…

I ncendie, souffrance, révolte…

S ûreté du trait, folie des styles, grimaces !

E xécution des cons :

R eiser est un pirate.

FIN