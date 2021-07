Consommation (LeVayer)

.

J’ai tellement peur de toi parce que tu vas me consommer

Me fendre le trou et, alors, ensuite me jeter.

Je suis une gouine narcissique, livrée sans sommation

Aux ardeurs indifférentes de ta consommation.

J’ai tellement aimé. Qu’est-ce que j’ai pu m’abandonner.

Puis je me suis refroidie. J’ai pas mal déchanté.

Je ne suis qu’un cul commode planté tout près d’un con

Ça facilite la saisie, pour fins de consommation.

Mes yeux, des bijoux. Mes mots, des paroles de chansons.

Un film ou un roman volé lors de nos conversations.

Ma graisse, un élixir pour t’embellir ou te soigner.

J’ai tellement peur de toi parce que tu vas me consommer.

Mes tenues vestimentaires virent à l’exhibition.

Mon métier, ma profession, de la prostitution.

Mes terreurs s’amplifient par la voix de ta publicité

Mon corps, on me propose de bien le démantibuler.

Je suis une gouine narcissique, livrée sans sommation

Aux ardeurs indifférentes de ta consommation.

Je tends à promouvoir mon corps. Je ne peux plus aimer.

Je vends mon âme. On me consomme. Je ne sais plus rêver.

Tiré de: Corinne LeVayer (2012), Gouines coquines de ce monde, ÉLP Éditeur, Montréal, format ePub ou PDF.