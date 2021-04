Les Barbares (Lavilliers)

Les Barbares

Bernard Lavilliers (1976)

Les Barbares habitaient dans les angles tranchants

Des cités exilées au large des business

Ils rivaient leurs blousons d’étranges firmaments

Où luisaient la folie, la mort et la jeunesse

La nuit le haut fourneau mijotait ses dollars

La fumée ruisselait sur nos casques rouillés

Dans le vestiaire cradingue, cinq minutes volées

À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir

Oh mon amour emporte-moi, emporte-moi loin de la zone

Vers des pays chagrins, vers des pays faciles,

Vers des pays dociles

Ils rêvaient des tropiques, des tropiques tropicaux

Pleins d’eau à trente degrés, pleins de forêts sanglots

Ils rêvaient de corail, d’amour, de sable chaud

Épinal leur fourguait ses images en partance

Le fils du patron venait nous visiter

Au sortir du night-club avec de jolies femmes

Il nous regardait faire, essayait d’estimer

La montée de la courbe, la chaleur de la flamme

Oh mon amour emporte-moi, emporte-moi loin de la zone

Vers des pays chagrins, vers des pays faciles,

Vers des pays dociles

Bourgeois adolescents aux mythes ouvriers

Militants acharnés de ce rêve qui bouge

Qui seraient un beau jour de gauche ou bien rangés

Tricolores et tranquilles, la zone c’était rouge

La noirceur des blousons nous faisait des étés

Sombres comme les fleurs de nos arbres acryliques

Nous déroulions nos chaînes essayant de décrocher

La montée de l’amour, de la paix, et de la musique

Quand le car avalait sa ration de six heures

De mains brûlées, de silicoses et de gros rouge

Nous rentrions vidés dans nos cuisines, seuls

Un sourire, un café, la douche, rien ne bouge

La radio tapinait à l’étage inférieur

On dormait dans l’enzyme et dans le cargo

Puis nos têtes plongeaient vers des mondes meilleurs

Nos mamans affairées voyaient baisser le jour

Oh mon amour emporte-moi, emporte-moi loin de la zone

Vers des pays chagrins, vers des pays faciles,

Vers des pays dociles

(solo)

Les barbares habitaient dans les angles tranchants

Des cités exilées au large des business

Ils rivaient leurs blousons d’étranges firmaments

Où luisaient la folie, la mort et la jeunesse

Oh mon amour emporte-moi, emporte-moi loin de la zone

Vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays dociles