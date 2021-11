Aux exclus (Béranger)

Aux exclus

François Béranger

Je sais que tu flippes, l´ami

Tout seul à te demander

Quelles conneries t´as pu faire

Pour en arriver là

Ton proprio te vire

Ta femme se fait la malle

Tes enfants ont la honte

Et tes copains ricanent

Tout le monde te fait croire

Que t´es un bon à rien

Que t´es pas un winneur

Que t´es pas un battant

T´as du mal à penser

Tu vas à la dérive

Alors, tu penses au gaz

Mais le gaz est coupé

Ta dignité, l´ami

Tu crois qu´elle est bafouée

Car ta vie, tu l´as vouée

À de fausses valeurs

La morale du travail

La productivité

L´État et les patrons

Leurs mensonges et leurs lois

Tu n´es que la victime

D´un complot bien monté

Celui de l´exclusion

Parfaitement planifiée

Pour faire marcher le monde

Hier on t´exploitait

Aujourd´hui on te jette

Ça s´appelle le progrès

(Solo)

Tu n´es pas responsable

De cette apocalypse

On est seulement coupables

D´avoir été aveugles

Nos brillants décideurs

Que vont-ils faire de nous?

Partager les richesses?

Faut pas rêver, l´ami

Mettons-nous une étoile

Pour bien nous reconnaître

Repoussons l´exclusion

Et la pensée unique

Creusons-nous les méninges

Caressons l´utopie

Réinventons le monde

Réinventons la vie

.

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.