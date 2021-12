Ma chère femme (della Mea)

MA CHÈRE FEMME (O Cara Moglie)

Ivan della Mea, 1965

Ma chère femme, ce soir, je te prie

Dis à mon fils qu’il aille dormir

Car les choses que je dois dire

Ne sont pas des choses qu’il doit entendre

Ce matin, là, au travail

Avec le sourire du chef de section

M’est arrivée ma liquidation

Ils m’ont licencié sans pitié.

La raison est que j’ai fait la grève

Pour la défense de nos droits,

Pour la défense de mon syndicat,

De mon travail et de la liberté.

Quand la lutte est de tous pour tous

Ton patron , tu verras, cèdera

Quand au contraire, il vainc, c’est parce que les jaunes

Lui donnent la force qu’il n’a pas.

On l’a bien vu devant les grilles

Nous on appelait les camarades à la lutte

Et soudain le patron fait un signe, un geste

Et l’un après l’autre, ils commencent à entrer

Ma chère femme, tu devrais les voir

Avancer tout courbés, tout pliés

Nous, on criait : Jaunes, vendus !

Et eux, passaient tout droit sans regarder.

Ces malheureux faisaient peine

Mais derrière eux, là sur le portail

Ce porc de patron riait tout joyeux

Je les ai maudits sans pitié.

Ma chère femme, je me suis trompé

Dis à mon fils qu’il vienne écouter

Car il doit comprendre ce que veut dire

Lutter pour la liberté.

Car il doit comprendre ce que veut dire

Lutter pour la liberté.

