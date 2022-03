Pays du fond de moi (Vigneault)

PAYS DU FOND DE MOI

Gilles Vigneault (1973)

Pays du fond de moi

Sache que je te suis fidèle

Et que la planète est fragile

Autour de toi

Nul ne franchit jamais

D’autre frontière

Que le doux incertain

De tes mirages

Clôtures mal fermées

De l’enfance juteuse

Je vous franchis à gestes ralentis

Comme dans la lenteur des rêves

Un caillou dans tes puits

Tombe indéfiniment

Dans la patience noire

Vive stable et sereine de l’eau

Pays du fond de moi

Sache que je te suis semblable

Et que les planètes sont multiples

Autour de toi

Je ne t’écris pas souvent

Aussi n’as-tu point à me répondre

Nous nous sommes parlé

Pour toujours

Je retrouve dans mes bagages

Les premières cartes postales

Du monde

.

.

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.