Coq rouge, coq noir (Ferlosio)

Coq rouge, coq noir (Gallo Rojo, Gallo Negro)

de Chicho Sánchez Ferlosio (1940-2003).

Quand chante le coq noir

C’est que déjà le jour finit

Si le coq rouge chantait

On entendrait un autre coq chanter

Ah ! si je mens

Le chant que je chante

Que le vent l’emporte !

Ah ! Quelle désillusion,

Si le vent emportait

Ce que je chante !

Ils se sont rencontrés dans l’arène

Les deux coqs face à face

Le coq noir était grand,

Mais le rouge était vaillant.

Ils se sont regardés dans les yeux

Et le noir a attaqué le premier

Le coq rouge est vaillant

Mais le noir est traître.

Coq noir, coq noir,

Coq noir, je t’avertis :

Un coq rouge ne se rend pas

Sinon quand il est mort !

Une trouvaille d’Antoine

