Le plus fort c’est mon père (Lemay)

Le plus fort c’est mon père

Linda Lemay, 1996

Comment t’as fait maman,

Pour savoir que papa

Beau temps et mauvais temps

Il ne partirait pas

Est-ce que t’en étais sûre

Ou si tu savais pas

Est-ce que les déchirures ça se prévoit.

Comment t’as fait maman

Pour trouver le bon gars

Tu l’as connu comment,

Tu l’as aimé pourquoi

Est-ce qu’il y en avait juste un

Dans tout le présent siècle

Et y s’trouve que c’est toi qui dort avec

{Refrain:}

Comment t’as pu trouver,

Un homme qui n’a pas peur

Qui promet sans trembler

Qui aime de tout son cœur

J’le disais y a longtemps

Mais pas d’la même manière

T’as d’la chance maman

Le plus fort c’est mon père

Comment ça s’fait maman

Que dans ma vie à moi

Avec autant d’amants

Avec autant de choix

Je n’ai pas encore trouvé

Un homme comme lui,

Capable d’être ami, père et mari

Comment t’as fait maman

Pour lui ouvrir ton cœur

Sans qu’il parte en courant

Avec c’que t’as de meilleur

Est-ce qu’il y a des mots magiques

Que t’as dits sans t’rendre compte

Explique-moi donc c’qu’y faudrait que j’raconte.

{Refrain}

Quand j’ai l’air d’les aimer

Les hommes changent de regard

Si j’ose m’attacher

Y s’mettent à m’en vouloir

Si je parle d’avenir

Y sont déjà loin derrière

J’avais raison d’le dire,

Le plus fort c’est mon père.

Vas-tu m’dire maman

Comment t’as pu savoir

Dès le commencement,

Qu’c’était pas un trouillard

Qu’il allait pas s’enfuir

Et qu’il allait tout faire

Pour que je puisse dire

Le plus fort c’est mon père

Quel effet ça t’a fait

Quand tu l’as rencontré

Est-ce que ça paraissait

Qu’il allait tant t’aimer

Les hommes bien souvent

Paraissent extraordinaires

Mais dis-toi bien maman

Qu’le plus fort…c’est mon père.

