Société, tu m’auras pas

Renaud Séchan (1975)

Y’a eu Antoine avant moi

y’a eu Dylan avant lui

après moi qui viendra?

Après moi c’est pas fini.

On les a récupérés,

oui, mais moi on m’aura pas.

Je tirerai le premier

et j’viserai au bon endroit.

J’ai chanté dix fois, cent fois

j’ai hurlé pendant des mois,

j’ai crié sur tous les toits

ce que je pensais de toi,

société, société,

tu m’auras pas.

J’ai marché sur bien des routes,

j’ai connu bien des pat’lins,

partout on vit dans le doute,

partout on attend la fin.

J’ai vu occuper ma ville

par des cons en uniformes

qu’étaient pas vraiment virils,

mais qui s’prenaient pour des hommes.

J’ai chanté dix fois, cent fois

j’ai hurlé pendant des mois,

j’ai crié sur tous les toits

ce que je pensais de toi,

société, société,

tu m’auras pas.

J’ai vu pousser des barricades,

J’ai vu pleurer mes copains,

J’ai entendu les grenades

tonner au petit matin.

J’ai vu ce que tu faisais

du peuple qui vit pour toi,

j’ai connu l’absurdité

de ta morale et de tes lois.

J’ai chanté dix fois, cent fois

j’ai hurlé pendant des mois,

j’ai crié sur tous les toits

ce que je pensais de toi,

société, société,

tu m’auras pas.

Demain, prends garde à ta peau,

à ton fric, à ton boulot,

car la vérité vaincra,

la Commune refleurira

Mais en attendant, je chante,

et je te crache à la gueule

cette petite chanson méchante

que t’écoutes dans ton fauteuil.

J’ai chanté dix fois, cent fois

j’ai hurlé pendant des mois,

j’ai crié sur tous les toits

ce que je pensais de toi,

société, société,

tu m’auras pas.

