Cécile Chabot: Le DF*

DANIEL DUCHARME — Dans un de ses billets, Chris Simon recommande la lecture de six blogues littéraires tenus par des auteurs indépendants. Parmi ceux-là figure celui de Cécile Chabot, un auteur auto-publié qui diffuse une série de polars mayas intitulé Le cycle de Xhol. J’ai eu envie d’en savoir davantage sur cet écrivain et me suis procuré un texte d’elle sur la boutique Kindle d’Amazon: Le DF. Ce texte est le premier d’un recueil de nouvelles à paraître: Nouvelles de l’Amérique centrale.

DF pour Distrito Federal : Un étudiant en archéologie en résidence au Mexique a du mal à poursuivre des études doctorales faute de ressources financières. Pour payer sa modeste chambre, il postule à gauche et à droite, tentant désespérément de trouver un poste d’assistant. Dans un cybercafé où il traîne, guettant les réponses sur sa messagerie, il rencontre un type qui lui fait une proposition. De l’argent facile qui lui permettra de terminer ses études… mais de quoi s’agit-il exactement?

Honnêtement, j’ai été impressionné par la qualité d’écriture de ce texte. Cécile Chabot, avec un style bien maîtrisé, nous emmène là où elle veut. Du coup, dès que le temps me le permettra, je vais débuter Le cycle de Xhol. Je vous en reparlerai.

À l’instar de Florian Rochat, de Chris Simon et de Laurent Bettouni, Cécile Chabot est la preuve vivante que des auteurs auto-publiés peuvent prendre place dans la littérature et que l’éditeur, s’il a toujours sa raison d’être, peut être contourné quand cela s’avère nécessaire. N’oublions jamais que moins de 5% des manuscrits sont publiés… En dépit de tout ce qu’on raconte de négatif sur Amazon, il faut admettre que le géant américain permet à de nombreux auteurs de diffuser leurs œuvres. Je vous encourage à sortir des sentiers battus et à les découvrir. Vous verrez, certains d’entre eux vous surprendront. Si vous n’êtes pas détenteur de la liseuse Kindle, vous n’avez qu’à installer l’application Kindle d’Amazon sur votre tablette ou, au pire, sur votre ordinateur.

Cécile Chabot, Le DF, 2013, 1,05$ sur Amazon.ca