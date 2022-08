LE NARCISSISME, NÉVROSE D’UNE ÉPOQUE (par Robert Bibeau)

« Ce patient était venu me consulter, mais en réalité il souhaitait que j’analyse Fatima, sa maitresse, et c’est d’elle et de leur relation mouvementée qu’il m’entretiendra tout au long de nos rencontres. Dans la suite de l’étude, j’identifierai Fatima comme le sujet, Élame sera son mari; Isabelle la femme de Claude; Akim le cousin adultère; Atef le beau-frère adultère; Mohamed le Libyen adultère; Fakir l’Algérien adultère et Claude le dernier amant… en attendant le suivant. » Comment aborder l’étude de la personnalité narcissique? Comment élucider le mystère de l’amour et du sexe? À mi-chemin entre le roman et l’essai, cette « Étude psychologique de cas » autour d’individus narcissiques histrioniques transforme une banale étude de moeurs en un décryptage clinique des rapports humains. Robert Bibeau orchestre avec rigueur une plongée fascinante et révélatrice au coeur des sentiers tortueux qui guident notre vie individuelle et sociale dans une société névrotique. Retrouvez des extraits de ce livre en cliquant ici

