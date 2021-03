Les tomates bleues (Allan Erwan Berger)

ALLAN ERWAN BERGER — Il y a quelques temps je suis tombé enchanté sur le blogue d’un photographe bien singulier. Au détour d’un billet, j’avise une superbe photographie de tomates bleues. Je me dis immédiatement : « Par Jupiter et par Hasard, ceci est du pain tout chaud pour mon poteau Laurendeau, qui est poète. Vite contactons-le et voyons ce qu’il va nous sortir ! » Cinq heures plus tard, l’homme des muses s’étant réveillé, ayant allumé son ordinateur, s’étant pris en pleine poire une assiette de tomates bleues obligeament propulsée par moi d’outre-Atlantique, il éternua sous le choc, renifla, poussa un cri et déclara quelque chose.

Les tomates bleues de Stefaon La t… est bleue La terre est bleue comme une tomate.

Ce n’est pas là pastiche mignard

Du bon Paul Aporie Éluard.

Et mon sang est bel et bien écarlate. Et cendrés sont bel et bien mes cheveux.

Simplement, oui, des tomates toutes bleues

Viennent tant de niquer ma rétine

Que j’ y mordrais. Et si je badine Et poétise ainsi sur la chose

C’est qu’un baiser charnu et rose

Tout contre ces aigues-douces photos

Les humidifieraient par trop. Ces tomates ondines sont bleues, certes.

Il y en a même qui sont vertes.

On le sent bien, qu’elles sont d’herbe et d’eau.

Tout ça pour dire : ciel que c’est beau…

Les tomates bleues sont une réalisation de Robert Stéphan, photographe. Elles peuvent être dégustées dans ce billet de l’artiste. Si cela vout plaît, faites circuler ces joyeux fruits.