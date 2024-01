LE CARNET D’YSENGRIMUS

This article is available in 5 languages on this webmagazine:

7.01.2023-Ysengrimus-Rousset-Communia-Berger-Withney-Smith-Rebellion-English-Italiano-Spanish

Ysengrimus le loup grogne sur le monde. Il faut refaire la vie et un jour viendra…

.Souvent cinglant, parfois révolté, frondeur ou vitriolique, toujours personnel, ce carnet d’opinion cartonne et commente, s’attire amis et adversaires, stimule le débat, campe une doctrine, tranche dans le vif, prend radicalement position, fout la merde. Le Carnet d’Ysengrimus a la modeste prétention de se définir comme un carnet de commentaire sociopolitique indépendant, de perspective marxiste, ouvertement et explicitement féministe, sans visée commerciale. Liste des principales catégories traitées: Cinéma et télé, Civilisation du nouveau monde, Culture vernaculaire, Drogues récréatives, Environnement, Essai-fiction, Fiction, France, L’Islam et nous, Lutte des classes, Mèmes du mois, Montréal, Monde, Multiculturalisme contemporain, Musique, Pastiches, Philosophie, Poésie, Québec, Sexage, Vie politique ordinaire. Plus de deux millions de visites depuis son ouverture en avril 2008. Auteur: Paul LAURENDEAU.



.

.