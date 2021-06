La religion (Debronckart)

La religion

Jacques Debronckart

Il m’a fallu des années et c’est long

Pour ôter de moi toute religion

Ce que c’est quand même que les habitudes et la trouille

Peur de déplaire à sa famille

Peur déjà de supporter sa dernière heure

Sans qu’aucun espoir d’un monde meilleur ne gazouille

Enfin j’en suis sorti et c’est tant mieux mais voilà que mon fils

Ouvre les yeux ne demandant qu’à croire aux merveilleux Évangiles

Qu’il me pardonne de lui dégonfler son Superman pour bande dessinée

Faudra vivre sans lui, tant pis si c’est moins facile

Des Jésus depuis le début des temps

il y en eut plus d’un heureusement

À vouloir nous sortir de notre banc de galère

À prêcher l’amour à prêcher la foi

Par des miracles épater le bourgeois

Et alors, je ne vois là rien d’extraordinaire

Il guérissait les malades et puis quoi

Des guérisseurs j’en connais deux ou trois

Dont la mère n’était pourtant pas immaculée

Ton Jésus range le chez les héros

Admire-le sans chanter de credo

Et des églises ne va pas croire aux contes de fée

Et puis quand tu seras sorti de là

Ne tombe pas de Charybde en Sylla

Tu sais tous les prêtres ne donnent pas le baptême

Il y en a qui hurlent garde à vous

D’autres prolétaires unissez-vous

Mais regarde-les de près ce sont tous les mêmes

Des gens qui veulent t’apprendre à penser

Rien que par réflexe conditionné

À marcher au pas en brandissant des emblèmes

Méfie-toi des rouges des blancs et des noirs

Ne cotise pas chez les marchands d’espoir

Vis ta vie tout seul écris ton histoire toi-même

