RENAISSANCE D’UNE APOCALYPSE CÉRÉBRALE de Patrice Sanchez, Édition l’Harmattan, 2016 version PDF de 140 pages

A mon ami de blog, Patrice Sanchez

Patrice Sanchez ► Mon odyssée sous le soleil de Zarathoustra !

A force de se croiser en commentant très souvent les mêmes billets sur Résistance71, un autre blog ami qui publie aujourd’hui la vie et l’œuvre de Gustav Landauer. Mais surtout constatant que nous étions presque d’accord sur tout, frémissant de concert dès les premiers mots du tout premier texte de Zénon. Comme avec Russell Means, Steven Newcomb, Mohawk Nation News, ou Entrefilets et aussi Georges Stanechy, Étienne Chouard également et Nietzche, Kropotkine, Bakounine, Proudhon, etc… Le Dr. Ashraf Ezzat et j’en passe et des meilleurs.

Nos divergences d’opinion jamais indépassables nous permettant d’affiner notre réflexion et par ailleurs nos échanges me permettant de comprendre votre force, votre rage de vivre et cette vivacité d’esprit présente, partout, au-delà des mots, en filigrane.

C’est grâce à ce texte que vous m’aviez transmis, rappelez-vous, tout juste terminé, et qui s’était imposé à vous malgré la fatigue, la douleur encore, et qui m’a touchée à un point tel que c’est alors que j’ai compris, et assumé, que si je ne suis rien, je fais cependant partie d’un tout, qui nous dépasse tous. Votre « Théorie du Tout » a déclenché un déclic supplémentaire, LE déclic pour conceptualiser, pour la première fois ici, qu’il nous fallait prendre la Tangente. Ce texte, comme ceux de Zénon, comme le Contre-rapport de la Commission Vérité & Réconciliation « MEURTRE PAR DÉCRET » Le crime du Génocide au Canada, ne me quitte plus, il est là, à portée de main, à portée de cœur… Imprimé à jamais sur papier et dans ma mémoire.

C’est pourquoi, je vous remercie, par ces quelques mots pour m’avoir transmis votre livre en version PDF : RENAISSANCE D’UNE APOCALYPSE CÉRÉBRALE de Patrice Sanchez, Édition l’Harmattan, 2016 {140 pages}

Préfacé par Pierre Héber-Suffrin et dédicacé à votre nièce trop-tôt disparue « Camille Muffat » par un de ces coups du sort qui nous rappelle que puisque nous sommes là, autant œuvrer pour le bien commun en protégeant notre Terre-Mère comme nous y invitent tous les Natifs et Peuples premiers du Monde ► La Loi suprême de la Terre…

Car j’ai suivi avec vous dernièrement et pour m’y avoir associé, cette aventure qui vous a conduit jusqu’à la publication de ce livre qui raconte l’histoire de votre « Apocalypse » : En effet le 14 février 1995, à l’âge de 29 ans, j’ai été victime d’une hémorragie cérébrale, suivie d’une opération et d’une période de coma qui me laissa totalement paralysé et aphasique ! Faisant de vous ce que vous êtes aujourd’hui, mon ami, un homme délicieux, fin et fort à la fois. Juste et touchant, drôle et émouvant.

Moi qui ne suis rien sinon un grain de sable ; Une invisible, je sais cependant, et bien que nous ne nous connaissions pas et sans doute ne nous verrons-nous jamais, que nous saurons nous reconnaitre. Ici ou ailleurs ; Guidés par nos étincelles intérieures.

Même lorsque nos paupières seront closes, nous filerons dans les étoiles que nous avons si souvent côtoyés grâce à nos lectures communes…

Vous le savez, pour ma part, j’aspire, modestement à un changement de paradigme, en lien avec les Natifs, sans dieux, ni maitres et surtout sans armes, ni haine, ni violence ► Ni dieu, ou demi-dieu ; Ni maître pour nous soumettre…

Mais pour autant j’ai le sentiment, que là où tout fini ;

C’est aussi, peut-être, là où tout commence…

Permettez-moi de vous rappeler ce tout premier billet de blog, très personnel, et dans lequel, balbutiante encore, j’exprime cependant ma vision de ce nouveau paradigme dont votre ténacité mêlée à la mienne et à toutes celles, de plus en plus nombreuses, de nos frères et sœurs de par le monde, finiront bien par vaincre l’inertie de départ, et faire coulisser le portail, car au-delà, c’est l’émancipation des peuples. À charge pour les générations futures de maintenir connectés les énergies, les électrons libres qui auront donnés l’exemple d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps…

Le changement de paradigme : c’est maintenant ! JBL1960 13/12/2015

Ne relâchons pas nos efforts, courage ;

Votre livre nous prouve combien vous n’en manquez pas…