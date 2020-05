Mes chers petits

Recherche menée par Robert Gil

Je ferais tout pour mes enfants, pour eux je veux le meilleur. A Noël rien n’est trop beau, la fête, les cadeaux. Pour les anniversaires c’est encore plus féerique, je les ai déjà emmenés plusieurs fois à Disneyland Paris : c’est Fantastique ! Pour leurs 10 ans je les emmène à Disneyword … aux USA, … aux staites !

Dans les repas de famille, lorsque mes enfants veulent raconter une histoire, chanter ou jouer de la musique, alors je demande le silence, les adultes se taisent et écoutent mes enfants : c’est merveilleux. A ce moment ils sont le centre de mon monde, tout le monde peut voir qu’ils sont doués et intelligents.

Par contre à l’école la maîtresse c’est une conne, excusez ma grossièreté, mais elle est la seule à ne pas s’être rendue compte que mes enfants sont surdoués ; j’ai écrit une lettre à l’inspection académique avec copie au recteur ainsi qu’au ministre. Faire perdre du temps à des futurs ingénieurs, chercheurs ou dirigeants qui pourront rendre des services à la nation est une honte !

Évidement, je les ai inscrits au ski, à la musique, au tennis, à la danse, et à l’équitation. Ils prennent également des cours particulier d’anglais et ont une initiation à l’informatique. L’été ils vont en camp de découvertes scientifiques et ne fréquentent jamais les racailles des banlieues. L’année prochaine ils essayeront le golf et l’escrime. Ils sont forcément doués pour un sport de haut niveau.

Pour leurs études, j’ai mis patiemment de l’argent de côté et s’il le faut j’emprunterais à la banque et je ferais des heures supplémentaires pour pouvoir rembourser. Il faut qu’ils aient une bonne situation, à l’extérieur c’est la jungle, il faut que je leur donne le meilleur pour qu’ils se fassent une place dans le monde. Je leur apprendrais à admirer les forts et mépriser les faibles, ceux qui ne veulent pas s’en sortir. Ils feront parti des winners !

A 18 ans, ils passeront le permis et auront leur voiture, c’est essentiel pour se déplacer et éviter les transports en commun ou l’on risque de se faire agresser. Jamais je ne mettrais leur vie en péril et permettrais qu’il se mélange avec des gens sans ambition. Chacun doit rester à sa place, les riches seront toujours riches, mais rien n’empêche si l’on a du respect et à force de travail, d’espérer gravir les échelons et améliorer sa situation.

Plus tard ils auront une maison individuelle avec une piscine individuelle. Je leur dit déjà de se méfier des syndicalistes et des espèces de gauchistes. Il ne faut pas se mêler de politique, faire son travail et toujours avoir à l’esprit que rendre service à des gens bien placés, c’est un investissement pour l’avenir.

L’autre jour, mon beau frère, un fainéant de fonctionnaire m’a demandé si pour mes enfants j’irais jusqu’à défendre notre système social de retraite, d’éducation et de santé pour le léguer à mes enfants. Bien sur, lui il n’aura peut-être pas grand chose à laisser à ses enfants, mais moi … J’ai un appartement, deux livrets A, de la vaisselle, des livres, une télé avec écran plasma, et plein, plein d’autre chose. Alors perdre du temps à essayer de défendre des choses qui n’existeront plus lorsque mes enfants seront adultes ….