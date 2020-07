OCCUPONS MONTRÉAL — RÉFLEXIONS (John Mallette)

YSENGRIMUS — Que reste-t-il, quelques années plus tard, du recueil de poésie militante qu’avait concocté John Mallette dans la mouvance des Carrés Rouges et du Mouvement des Indignés de 2012? Subdivisé en dix parties (Le rêve, La guerre, Camping citadin, Le présent, La Bourse, Démocratie, Religion, Médias, Grève des étudiants, Épilogue), ce court recueil de quatre-vingt-deux poèmes exprime les émotions et les réflexions d’un militant ordinaire, parfois perplexe, parfois timoré, souvent révolté, rarement survolté. Ancien ouvrier d’usine (ferblantier) et militant syndical, John Mallette est désormais homme de lettres dans la couronne nord de Montréal. Le tout de sa réflexion globale, il s’en faut de beaucoup, n’est pas exempt de sagesse sociale.

D’abord, bon, le recueil touche incontestablement le sujet qu’il annonce, l’occupation de Montréal par les Indignés de 2012.

MES PAS D’HIER

J’occupe Montréal

Dans la neige

Jusqu’aux genoux

Un pas pénible

Après l’autre

Blanc, blanc de neige,

Qui couvre tout

Même mes pas d’hier

Un passé éblouissant effacé

Mais pas oublié

Un soleil éclatant

Me désigne le chemin.

Mon ombre sombre

Et mélancolique…

Reste derrière.

(p. 65)

La concrétude habite profondément l’évocation. La conscience est bien là au sujet de ce qui est difficile, de ce qui requiert effort et persévérance, de ce qui traîne derrière soi, comme des casseroles. C’est que le militant n’est ni rêveur, ni juvéniliste, ni triomphaliste. Il sait parfaitement que son action opère au sein d’un ensemble circonscrit de strictes et dures limitations d’époque.

LE SYMBOLE

Le monument reste en place

Et les manifestants

Se promènent autour

À la fin, les pancartes

Sont rangées ou brûlées

Mais le monument reste bien visible

Symbole de l’autorité

Que personne ne contredit.

Le symbole persiste…

(p. 47)

C’est vu. C’est dit. Les symboles de la puissance bourgeoise arrogante et braquée ne bronchent pas. Les manifs, les chahuts, les charivaris, les tintamarres tonnent puis, fatalement, diminuent, s’esquivent, se perdent. Ils ne suffisent pas. Le poète militant le sait… il manque quelque chose.

L’INCONTESTABLE ÉVIDENCE

Guitare dans un coin

De ma tente glaciale

Toute reluisante

Et prête à jouer

Quel est ton sens

Ta raison d’être?

La logique te dicte

De jouer de la musique.

Ta perception acoustique

C’est ton inutilité réelle

L’incontestable évidence

Qu’il manque quelque chose…

Un musicien habile

Avec deux mains exercées

Qui chante…

La révolution.

(p. 57)

En attendant ainsi la radicalisation des choses, l’acteur côtoie patiemment l’observateur. Le fait d’être un demi-combattant oblige, comme langoureusement, à se faire aussi demi-témoin. La révolte contenue, c’est toujours un peu le petit mal, ou un éternuement qui ne sort pas vraiment. Ainsi, le militant observe son espace. Plein de choses s’y passent, dans l’organisation comme dans la spontanéité du mouvement. Il remarque alors que, par exemple, les enfants ne décodent pas nécessairement l’activité d’occupation comme il le fait lui. La gué-guerre infantile, elle, elle traîne partout. Elle rode.

JOUER À LA GUERRE

Les enfants jouent

À la guerre entre les tentes

Aux pieds de la Bourse

Comme si les morts

Ressusciteront

Le lendemain?

Et le jeu continue

Vingt ans plus tard

Avec de nouveaux ennemis

Inventés par

Les médias assoiffés

Du sang des autres.

Finalement,

Tout se vend.

Fusils en plastique

Ou fusils véritables.

Entre deux commerciaux…

Nous sommes en guerre.

(p. 35)

Le rendez-vous n’est alors pas raté avec l’opportunité, pour le poète militant, d’amplifier la réflexion, de se dégager de la praxis ocularisée et cernée du moment, et d’exprimer sa vision générale de la guerre, du bellicisme d’affaire et du cynisme froid les enrobant médiatiquement.

ÉHONTÉ

La guerre commence

Par un simple malentendu…

Ou un mensonge éhonté

Et c’est parti

Pour le pire

Comme d’habitude

Et tout le monde perd

Sauf, les marchands d’armes.

(p. 39)

Il ne s’agit pas de se lamenter stérilement en pleurnichant contre les conflits de théâtres. Il est plutôt question de mettre solidement en connexion conflits, propagande, affairisme, cynisme bourgeois et perpétuation des soumissions. Et le poète élargit inexorablement son regard critique au sempiternel discours médiatique.

CONTENIR

Contenir

Voilà le rôle

Des médias

Vendus au profit.

Contenir la foule indignée

Contenir les manifestants

Contenir les progressistes

Contenir les écologistes

Contenir les idées nouvelles

Contenir les sentiments

Contenir les larmes

Par des humoristes

Grassement payés

(p. 115)

L’image est flétrie. Le rire est vicié, intoxiqué. Il grince. C’est d’ailleurs un clown casqué qu’on retrouve sur la page couverture du recueil de John Mallette. On ne croit pas au rire stipulé par contrat social. Il y a toujours quelque chose qui cloche, quand on laisse passer les clowns… surtout les clowns orateurs. Et de là, graduellement, la voix du poète militant s’ouvre sur les vicissitudes et turpitudes infinies de la politique politicienne.

DU RÉCHAUFFÉ

Un peu partout

Les choses semblent changer

Mais en regardant le passé

On s’aperçoit que c’est

Du pareil au même…

Du réchauffé!

Les braves gens le remarquent

En passant devant ma tente

Mais rapidement, ils oublient,

Et ils votent pour les mêmes partis.

(p. 94)

Politisé, aseptisé, cerné, le simple citoyen perd ses repères. Et, entre deux poussées de fièvre protestataire, il redevient apathique. Il s’isole, se désole, retourne sautiller dans sa cornu. Il y stagne, s’y concocte. Le citoyen tertiarisé contemporain est en fait abandonné à la cage de verre qui l’enserre et hors de laquelle nulle voix ne le rejoint vraiment.

ABANDONNÉ

Je tourne en rond

Et je me demande pourquoi

Personne ne répond

À mes cris de désespoir?

Je cherche, sans trouver,

La bonne porte

Où cogner

Pour avoir de l’aide.

C’est pire au téléphone!

On me met sur «attente»

Et j’attends

Des heures!

Au secours!

Je me noie

Dans la bureaucratie

Inventée

Pour propager…

Le désespoir.

(p. 30)

On ne sait plus que faire. La vague retombe. La dépression revient. Et, frustration… rien ne semble avoir vraiment bougé. L’intangible dicte sa lourdeur au mouvant qui, pourtant, s’annonce, même à perte, à lourdes pertes. Éventuellement, Montréal n’est plus occupé. Les gratte-ciels perdurent, immobiles, roides et glacés. Que faire? S’esquiver? Oh, la fuite hors de l’urb et de son inconscience dépersonnalisée ne donnerait rien de plus. En Canada, ce serait pour aller se taper la margoulette sur les perversités veules et secrètes du néo-colonialisme économico-régional le plus rapace imaginable.

LE NORD

Étendue de glace et de neige,

Immaculée et cristalline.

Blanc d’argent,

Phénomène optique

Noble perspective

Mûre pour le développement.

Immensité

À découvrir

À exploiter.

Je cherche

Dans toutes les directions

Et je perçois

Notre propre insignifiance

Cavité noire

Dans un entonnoir blanc.

(p. 98)

Le nord est cerné, le sud est englué, l’est et l’ouest perdent leurs repères autant que leurs distinctions. Le monde est cybernétisé, cyberNETisé. Il n’y a pas de sortie, pas d’esquive, pas de défense assez solide pour perpétuer l’intégrité de l’être. C’est que tout s’engouffre dans cette satané fissure pseudo-leonardcohenesque.

BRÈCHE

Il y a une brèche

Dans nos défenses

Une faiblesse

Un peu trop visible

Un troisième œil

Musique à l’appel

Vite, fermez les persiennes

Et ouvrez les rideaux

Il n’y a pas de protection

Contre les épines de la rose,

Son éblouissement

Crève… les yeux!

(p. 112)

Le troisième œil a indubitablement un pieu dans le front. Il n’est nullement et aucunement la solution. Le poète militant, malgré tout et bon an mal an, accède à une dimension philosophique. Mais cette dimension procède bel et bien du matérialisme historique. Le penseur fourbu entre en poésie concrète, dictant la fatale exigence d’une appropriation enrichie de la radicalité de l’étant.

SENTIR LE PRÉSENT

Je lance des cailloux

Dans l’eau glacée

Du printemps

Nul ne revient!

Partis pour toujours

Dans le fond du fleuve

C’est comme la vie

On prend le présent

Pour acquis

On a hâte

De s’en débarrasser

Pour arriver…

L’endroit choisi

Pour s’orienter

Sur terre,

Dans l’espace

Ou dans le temps,

Se trouve dans

Ce qui se passe…

Maintenant!

(p. 76)

Tout se dit et tout se dira. Rien n’est réglé, il faut encore et encore refaire la vie, et un autre jour viendra. Ah, bondance… il est assez indubitable que le titre choisi en 2012 pour ce dense recueil de poésie militante le sert assez mal, à terme. On retrouve en ces textes vifs et fulgurants un ensemble de développements d’une très grande validité, au sein du tonnerre de la réflexion de critique sociale contemporaine. N’enfermons pas ce précieux recueil de John Mallette dans une actualité anecdotique, restrictive et circonscrite. Rendons-le fougueusement à l’historicité plus ample dont il est tributaire.

Mallette, John (2012), Occupons Montréal — Réflexions, Louise Courteau éditrice, Saint Zénon, 127 p.

