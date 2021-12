Il s’agit d’évoquer la puissance du Nord

Et sa fragilité, et son évanescence

Il faut donner raison et il faut donner tort

À ceux qui ont perdu la boussole de nos sens

C’est qu’il faut retrouver les choses que nous disent

Les dures immensités sous un soleil de feu

Les neiges craquelantes et l’immense banquise

L’étendue infinie qui fait plisser les yeux

Il faut chanter la peur et délier la bourse

Jeter l’or à la mer, tel un trésor tari

Il faut retrouver l’œil calme et cruel de l’ours

Quand il plonge et s’en va égorger l’otarie

Et les traîneaux à chiens doivent zébrer les surfaces

Sans les déchiqueter, comme en les survolant,

Faisant bruisser les neiges, faisant crisser les glaces

En plissant leurs étraves sous les gifles du vent

Il faut redécouvrir notre peur, notre gène

Devant la densité de nos glaciers fragiles

Et il faut écouter la voix aborigène

Qui nous dit de refaire le cercle de nos villes

Il s’agit de redire nos erreurs et nos torts

Toute cette souillure du fer terni, poisseux et sale

Dont nous avons enduit nos territoires du Nord

Lors de nos incursions béatement coloniales

La banquise infinie souffre et n’accepte plus

De céder sous le poids de tous nos brise-glace

Le Nord doit retrouver ce qui était son but

Occuper calmement son immense surface

L’ours blanc a mal aux pieds et il a l’œil éteint

Les poissons ont quitté leur océan livide

L’otarie semble rire. C’est qu’elle ne comprend rien

Au désordre historique de ses tourments liquides

La banquise est venue (elle est immémoriale)

Longtemps avant les filles, longtemps avant les gars

Le respect que l’on doit à sa masse virginale

S’étend depuis le pôle jusqu’à la taïga

Il faut cesser de dire que l’on va s’occuper

De nos immensités nordiques, un beau matin

Tout en perpétuant une conscience décalée

Embrumé de bobards, de frime, de baratins.

Il s’agit d’écouter la vive conscience inuite

Quand elle enserre le cœur de nos indifférences

Ne plus tergiverser par des propos sans suite

Tandis que le Grand Nord absorbe nos carences

Le soleil de minuit projette une lumière crue

Sur tous ces animaux dont nous violons les lois

Nous qui avons rêvé et nous qui avons cru

Que le Grand Nord serait éternellement froid

Il faut le protéger comme un petit enfant

L’ours blanc et l’otarie, de concert, le demandent

Entendons ce grand cri, quand la banquise se fend

Le chant du Nord est vrai, la cause du Nord est grande

On disait que toujours la neige serait blanche

Que le Nord éternel ne disparaîtrait pas

Et, au jour d’aujourd’hui, il est triste et étrange

Que cette affirmation fonde comme un frimas

Il s’agit de scander le devoir radical

Qui jaillit de nos yeux, qui chuinte de nos corps

Envers ce qui est terrestre, climatique, animal

Il s’agit de sauver ce qu’il reste du Nord

Car le Nord est en nous. Voyons-le tel qu’il est

Sous son ciel immuable, sa surface infinie

Est si pure, si solide. Il est éternité

Il chante et chantera, sans un heurt, sans un cri

Quand nos traîneaux dessinent leurs stries respectueuses

Sur son corps frémissant qui ne craint pas demain

Nos chiens aboient mais la banquise est silencieuse

Le Nord est infini, puissant, limpide, serein.