UN FEU, UNE TENDRESSE, UN RIRE (Diane Boudreau, Marie Josée Gélineau)

YSENGRIMUS — Tout comme dans le premier recueil analysé (Ici, tout simplement, 2005), les textes courts et sobres de la poétesse Diane Boudreau (et de sa comparse Marie Josée Gélineau, qui signe ici trois textes) mobilisent cette formidable aptitude à s’extirper du quotidien tout en préservant, un sens pur et dépouillé de la concrétude. C’est de se regarder se décoller du monde éclectique et contraignant des vétilles qu’on entre déjà en poésie.

Vétilles

Grapillée

Ma vie

Grapillés

Mon temps

Et mon espace

Par toutes ces vétilles

Qui me tracassent

Et enveniment

Et dilapident

Mes journées

Doux amis

Alors que je voudrais

Seulement t’aimer

Et être aimée

À l’infini

(p. 32 — typographie et disposition modifiées)

On mobilise dans ce recueil-ci des valeurs poétiques plus anciennes: l’arbre, la terre aride des déserts, les muses, la voix nue, le chant des hirondelles, la Rivière du Chêne. Mais, par delà la variation mûrie des sources d’inspiration, ce qui reste en nous, c’est la douleur tranquille, la blessure de guerre, les fragments de shrapnell. On pourrait s’appesantir sur la plaie, on pourrait regretter, on pourrait se coucher. Mais, pas question… nous voici désolée certes, mais tout en train de se ressaisir. Allez! Allez!

Désolée (extrait)

Allez! Sous la douche!

Ô combien douce et chaude

L’eau ruissellera

Sur ta peau

Se fera rassurante

Jusqu’à la moelle de tes os

Secoue-toi, remue-toi

Enfile tes bas à fleurs

Ou rayés ou à pois

Vite, dehors!

Il reste encore de l’air…

Affine ton museau

Et sens comme il fait beau, là

Hors de ta tanière.

(p. 16 — typographie et disposition modifiées)

Voici donc que me voici moi, dans mon corps, tel quel… Je ne changerais pas mon cœur pour celui d’une autre. Et pourtant les médecins, avec leurs sempiternelles mesures préventives, ne lâchent pas prise et ils ne prescrivent rien de bien rassurant. Tant pis pour eux. Rien ne me séparera de mes joies, de ma vie, de la nature de la pluie… de l’amour. Nous sommes vivants, aimants et, de toutes façons, qu’y avait-il tant que cela, avant?

Vivants

C’était comment

Avant

Avant nous deux?

J’ai trop de sable

Dans les yeux

J’ouvre la porte

En ce jardin

Où nous étions si amoureux

Je me souviens

L’eau était pure

Et nous buvions

À pleines mains

À tout ce bleu

Ce bleu azur

Avant nous deux,

Émerveillés, aimants,

C’était comment?

Étions-nous même vivants?

(p. 48 — typographie et disposition modifiées)

Explorant la vie, la poésie s’aventure aussi à explorer le petit jeu délicat des genres. La fable ou moralité (La grive et le tilleul), les aphorismes (Pensées). Par tant de rigoles, ce qui doit se dire se dit. Ce qui est est. Ce bonheur est compromis. Les contraintes de vie sociale le fait trébucher. Un nouvel amour n’est jamais assuré. Les amples vagues de la vie font onctueusement bouger les vieilles amies du réseau de jadis vers des distances qui, elles, imperceptiblement s’allongent…

La toile

Bien sûr

On se voit peu

On s’écrit moins souvent

Le temps se joue des sentiments

Mais tous ces liens

Qui me relient à vous

Ont tissé

Une toile sous mes pieds

Qui me soutient

Me tient debout

Et le cœur par devant

Bien vivant

Le cœur n’est jamais seul

(p. 56 — typographie et disposition modifiées)

Et —flageolement social oblige— le monde matériel entre en scène, le feu, les vagues, une huître perlière. Trois sœurs traversent hardiment les saisons, trois solides perles de concrétude marchant vers une rivière. Et, oh, elle est cruciale, tout le long, cette solide dimension de sororité. C’est elle qui va nous faire cheminer… et finalement revenir vers les contingences et les amplitudes de la vie sociale, ainsi que du compagnonnage intellectuel.

La bouquiniste

Devant l’auteur, le peintre

Le relieur, la joaillière,

Elle redevient lumière,

Imprégnée de respect et de silence,

S’émerveillant

Devant chaque œuvre

Qu’elle touche

Avec des gants d’amour

(p. 23 — typographie et disposition modifiées)

La femme se prend des coups. Elle combat. Elle résiste. Elle s’échiffe comme de la dentelle. Il n’est pas question de lui dire de ployer, d’onduler. Latente, cuisante, il y a ici toute une réflexion sur la souffrance. Il y a aussi une réflexion de la souffrance, un ondoiement scintillant, comme si, au fond, c’était une lumière. Une lumière qui brûle, qui instille des tourments, qui torture. Et tout cela se brasse, se joue, sous une superficialité si fragile.

Fragile

Contempler

Regards et sourires

Et boire à la lumière

Sans vouloir la saisir

Car elle pourrait s’enfuir

Devant la fragile beauté

L’humain… si maladroit

La souffrance rend fou parfois

(p. 50 — typographie et disposition modifiées)

Mais la lumière guérit aussi. Surtout quand elle est portée par le vent des saisons: mai, septembre. Tous ces atours du monde font leur part dans la grande guérison. Ils ont chacun leurs lumières et leurs espaces, une prucheraie, un ciel frileux, les humeurs mystérieuses de la fin de l’hiver. Le temps (comme température, comme cycle des saisons, comme irréversible avancée) fait son œuvre. Il polit et patine nos puissantes et sourdes intelligences du monde. Et ouf, on en a bien besoin. Car il y a tant tellement d’inintelligence, en ce malmonde. Et la philosophie et la quête esthétique, qui se rencontrent ici tout en douceur, ont souvent buté dessus, l’inintelligence, la cruauté, la bêtise.

La bêtise

Partout,

Elle est partout,

Dans l’eau, l’air et le feu

Tapie en nous

Aboie, mord et effraie

Comme un chien fou!

Ma sœur blessée

Voici nos mains, nos bras, nos voix

Pour te bercer, te consoler

Pour te redire qu’elle est partout

Dans l’eau, le feu, l’air et le vent

Et jusque dans le sang

Plus ignorante que méchante

Et maladroite, et sans boussole

Elle s’agite, elle regrette

Et chacune y passe à son tour

Celle qui blesse, qui console

Qui abandonne, qui pardonne

Ma douce amie,

Pour apaiser ce bruit en nous

Qui nous affole,

Allons marcher dans le soleil!

(p. 54-55 — typographie et disposition modifiées)

Écheveau balancé de sagesse et d’ardeur, d’ontologie générale et de conscience sociale, ce petit recueil veut parler pour continuer de dire que l’optimisme se gagne, il se conquiert, il se dépose, il fermente comme les liqueurs. La nature nous nourrit mais nous l’harnachons et, ce faisant, il faut savoir s’avoir à l’œil. Tout n’est pas noir et tout n’est pas rose. Il faut tout redécouvrir et ne jamais abuser du serein. Amour, est-ce la fin? (Marie Josée Gélineau)

Le recueil de poésie Un feu, une tendresse, un rire contient 40 poèmes (37 poèmes de Diane Boudreau et 3 poèmes de Marie Josée Gélineau). Il se subdivise en trois petits sous-recueils: En moi le silence (p 9 à 26), Dénouer l’âme (p 31 à 56), et Lumière guérisseuse (p 59 à 66). Ceux-ci sont suivis d’un épilogue de deux pages intitulé Remerciements (p 72-73) et de deux brèves notules sur les auteures (p. 74). Le recueil est précédé d’une préface de Claude Hamelin (p 7) dont le maître mot est: le présent recueil de poèmes est un véritable coffret à bijoux! L’ouvrage est illustré de sept photographies paysagères (six en noir et blancs et une en couleurs).

Diane Boudreau, Marie Josée Gélineau, Un feu, une tendresse, un rire, Diane Boudreau, 2016, 68 p.

