Le Blaireau de Base, toujours aussi grandiose!

Recherche menée par Robert Gil

Le BdB, notre fameux Blaireau de Base, n’aime pas les fonctionnaires, les pauvres et son voisin. Les plus riches l’ont persuadé qu’il vit dans un enfer fiscal et bureaucratique, alors, pour combattre ses fantasmes, il propose d’écrire de longues lettres à l’administration pour demander des tas de formulaires, être très procédurier pour réclamer tel ou tel imprimé, de demander des confirmations, écrire, envoyer des e-mails, contester afin de créer des dizaines, des centaines de milliers de dossiers à traiter pour emmerder les fonctionnaires ! Car dans sa petite tête, ces gens là ne glandent rien, il n’y a que lui qui travaille le BdB,…, ça pour travailler, il travaille, mais du chapeau !

Le BdB aime profiter des autres, mais ne veut surtout rien donner. Les fruits de son travail sont à lui. Les fruits du nôtre doivent également lui revenir. Il utilise nos infrastructures, notre système de soins, notre système de formation et d’éducation, notre système agricole, etc. Mais il ne veut pas payer. Comme tout bon libéral, il est adepte du renard libre dans un poulailler libre. Notre BdB, vous l’avez compris, soutient le libéralisme, seulement lui, souvent, il est …smicard !

Le BdB, un peu facho sur les bords, adule en principe des gens comme Chouard ou Soral, mais si vous leur prouvez les incohérences des propos et des actes de ces personnages, il est capable de vous répondre : « Si les faits sont réels, c’est votre l’analyse qui est complètement absurde. C’est une analyse digne du « fascisme » et en plus vous partagez ce genre d’ennemis avec le système capitaliste que vous prétendez combattre, vous êtes pétris d’incohérence qui permet d’en conclure au final que vous êtes des agents collaborationnistes. »…Voila, oui, c’est compliqué, mais rassurez-vous-même lui même n’a pas compris ce qu’il a dit !

Le BdB met toute sa connerie au service de son idéologie ; dans une conversation ou un article sur la deuxième guerre mondiale par exemple, il va passer la majeure partie de son temps à faire de l’anti communisme, et pas un mot sur le nazisme. Et si un autre sujet est le colonialisme, il est capable de ne parler que de la Chine ! Edifiant, il a ses priorité notre BdB, peu importe le sujet, lui il parle de la Chine ou d’anticommunisme !

Le BdB, tu peux essayer autant que tu voudras de lui expliquer, il n’est pas capable de comprendre… C’est le propre du BdB, il est stupide… Du coup, le stupide intègre les stupidités rabâchées par ceux qui ne veulent surtout pas qu’il ne soit plus stupide, parce que le BdB n’est que le jouet de sa propre instrumentalisation. Le BdB attend le grand soir qu’on lui promet et le jour de la chasse au communiste, au fonctionnaire ou à l’étranger ! Le jour ou il sera instruit, qu’est-ce qu’il va se trouver stupide…

Le BdB n’admettra jamais qu’il est manipulé et alors, comment lui demander d’appréhender des concepts et de réfléchir à autre chose que la propagande de TF1 et des médias associés, alors que durant toute sa vie, on l’a conditionné à « réagir ». Après avoir fait en sorte qu’il ne soit pas instruit, c’est comme imaginer qu’il puisse un jour réaliser qu’il n’avait même pas le choix, c’est impossible… Parce que ce n’est pas de sa faute, il est seulement déficient émotionnellement et intellectuellement…

Le BdB gouverné par ses frustration ne comprend pas qu’un non fonctionnaire peut défendre les services publics, qu’une personne qui n’est pas SDF défende le droit au logement ou qu’une personne ayant un bon salaire trouve que le SMIC est trop faible…etc., pourtant, le BdB ne défend pas que ses intérêt il défend aussi ceux des castes supérieures, mais le BdB est un aigri congénital.

Le BdB, a trouvé un slogan vis-à-vis de ceux qui veulent défendre leurs droits sociaux ou défendre leurs acquis : « vous avez peur du changement ! » ou alors « vous rester sur des principes anciens »…marrant, non, pour des gens qui veulent nous réexpédier au XIX siècle en ce qui concerne nos conditions de vie. Parfois il ne me fait pas rire le BdB !

