AU-DELÀ DES MOTS (Mariette Théberge)

Un stylo c’est l’ami discret à qui on se confie.

(p. 6, extrait de la dédicace)

.

YSENGRIMUS — Comme certains développements de son premier recueil l’annonçaient déjà, ce second recueil de poésie de Mariette Théberge prend parti, ouvertement et frontalement, sur le statut cognitif du langage. Foin de verbalisme et d’amphigouris signifiantolâtre. Prenons l’affaire dans le vif référentiel. Au-delà des mots, il y a un monde autre, celui de l’existence objective stricte. Il s’agit d’un monde complexe, perceptible et qui n’est pas verbal. Je ne sais pas si Mariette Théberge a pris connaissance de mes vues glottognoséologiques mais je ne peux que joyeusement la rejoindre sur la question du primat de l’existentiel et de l’univers mondain comme factualité à la fois averbale et extra-verbale. Ceci posé, la poétesse assume ensuite tranquillement la modestie sereine de son rôle, plume en main. Il s’agit pour elle de devenir tout simplement peintre, de par les mots.

Le peintre des mots

Dans le calme silencieux du matin

La rivière cristalline, paisiblement se repose

Les arbres s’y reflétant

L’embrassent goulûment

Alors que les colverts

Tête et bec sous l’aile

Flottent calmement

Debout sur le pont qui l’enjambe

D’un air béat j’admire le tableau

Comme j’envie l’artiste et sa grandeur

Lui qui sait reproduire une telle splendeur

Pendant qu’il installe chevalet et pinceau

De ma besace j’extirpe carnet et stylo

Tout comme lui, voilà que je peins aussitôt

À ma façon, bien sûr, de la couleur de mes mots

(p. 39)

.

Marquons la pause requise. La prise de position assumée ici n’est ni triviale, ni badine, ni évidente. Des pans entiers de la philosophie ontologique et de la philosophie du langage du dernier siècle feraient ostensiblement grise mine à Mariette Théberge pour la sage sérénité matérialiste de ses vues glottophilosophiques. Cessons effectivement de flagosser avec l’essence de l’être brumeux sensé s’alanguir en capilotade dans le fond des mots. Il y a un monde au-delà des mots et c’est, tout simplement, lui qui se donne à la recherche assumée, à vif, par l’exploration poétique.

Au-delà des mots (extrait)

Au-delà des mots

Se dessine un visage tant aimé

Au-delà des mots

S’étire un rivage mouillé

(p. 9)

.

Comme souvent quand une telle prise de position s’assume, tranquille, en matière de corrélation entre dispositif langagier et univers mondain, une hypertrophie empirique prend alors place. Le choix artistique transposé de la poétesse est donc déjà assumé. C’est dit: elle sera peintre par les mots. Son action sera donc de saisir la réalité visuelle du monde et de donner corps à son évocation, par le texte. Et d’ailleurs, elle s’en explique.

Le tableau

Voilà que je peins un tableau

Une aquarelle de mille mots

De la couleur de mon cœur

À la grandeur de mon âme

Un si beau moment

Fixé au temps présent

Du soleil radieux d’un été

Je le peins aux couleurs de l’amitié

Pour qu’il reste en vous un goût d’éternité

(p. 57)

.

Évidemment, tout n’est pas dit, une fois ce choix de principe assumé. C’est qu’il y a fatalement les quatre autres sens. La modélisation visualiste s’imposera discrètement à ces derniers. Le sonore, par exemple, deviendra visualisable, par une manière de synesthésie, un petit peu comme chez Duke Ellington pour le coup. Ainsi, dans une envolée suave, digne de Jacques Prévert, la poétesse nous installe la musique visuellement. Et même, elle en arrive à l’articuler, pour l’œil liseur, dans son code de retranscription (les notes, la portée, les clefs)… il s’agit moins ici de réduire que de problématiser intimement et ce, même si un charmant jeu verbal se substitue matoisement, sur le tas, à une solution philosophique fatalement un brin complicouillette.

Musique mon amour

Toi musique. Mon amour de musique

Oxygène de mon existence

Tu me transportes sur les arpèges

M’emmenant visiter de nouveaux cieux

Donnant un sens à ma vie

Sur tes portées j’accroche une note

Qu’elle soit noire, blanche, ronde, peu m’importe

Puisque partout où je demeure

Tu resteras toujours d’ailleurs

La Clé de mon sol en moi majeur

(p. 54)

.

Se met en place le moi… Et comme disent les Français: pas de soucis. Notre moi-poétesse est, ici, donc, plutôt visualiste. Qu’à cela ne tienne. On ne va pas lui lancer la pierre pour autant. Elle est pas plus folle ou moins artiste qu’un peintre, un photographe ou un cinéaste. Visualiste plutôt que verbaliste, donc, elle garde —de ce fait— son sens sûr et net de la poésie concrète. Observons d’ailleurs, par exemple, que la densité de la neige et la force du nord ne se restreignent pas ici au blanc de ladite neige et aux vastitudes dudit nord. On sent ledit froid sur nos chairs et le poids du géant boréal aux pieds puissants, en nos êtres.

Froid du Nord

Ces pas dans la neige

Mais où vont-ils?

Ici, là, nulle part!

Ils mènent vers la vie ou vers la mort.

Des cratères de lune

Aux poussières d’étoiles

Dessinant des pieds de vent aux aurores boréales

Perçant ainsi les froids du Grand-Nord

Pas à pas avançant vers l’inconnu

Dans l’insoutenable froideur

De cet hiver trop blanc

(p. 29)

.

Le principe fondamental des choix esthétiques assumés ici se défend en toute quiétude, notamment depuis Francis Ponge. Le monde des choses, notamment des choses ordinaires, représente un apport crucial, immanent, incontournable, principiel. Il faut donc en parler, du haut d’un langage ancillaire, qui plonge dans les faits présents et passés, les traverse, et nous les redonne.

Mon sac d’écolier

Dans mon vieux sac d’écolier

Retrouvé au fond d’un grenier

Mes doux souvenirs entassés

Une photo abîmée

Un biscuit émietté

Et une gomme à effacer

Dans un cahier jauni plutôt froissé

Le premier poème que j’avais composé

Autrefois je le trouvais génial!

Aujourd’hui je le trouve assez banal

Comme les années ont passé

Les routes de chacun se sont éloignées

Certains comme moi parmi les plus braves

Les ailes toutes grandes déployées ont pris le large

Désormais dans mon sac d’écolier

Subsistent les odeurs d’un lointain passé

Les rires de mes camarades

Les garçons observés à la dérobée

Battements de cils et le cœur en chamade

(p. 13)

.

Les références rustiques, déjà manifestées dans le premier recueil, refont surface ici. Mais aussi, le travail de poésie concrète s’enrichit aussi des éléments symbolistes dont on commence à dégager la stabilité chez Mariette Théberge. Les oiseaux migrateurs ne sont pas que des composantes fluentes du monde. Ils sont aussi ce grand symbole ondoyant, fragile mais affirmé, au sein duquel la poétesse s’engloutit, dans sa lutte permanente et constante contre les affres d’un autre de ses symboles: le froid.

Le peuple migrateur

Voilà que le peuple migrateur fait son entrée

Bernaches outardes et oies blanches

Toutes sont revenues à vitesse grand V

Un spectacle majestueux

Voir ces grands oiseaux courageux

Franchir tant de distance

Avec force courage et ténacité

Que leur spectaculaire arrivée

Sonne enfin le glas de l’hiver

Ce dernier s’acharnant

À vouloir s’enraciner

(p. 28)

.

Les symboles s’articulent, au-delà des noms qu’ils portent. Il en est autant du fluide mouvement crépusculaire des longues herbes sur un lac. Non, ils ne sont pas que des fractions du monde, ces scintillements problématiques. Ils sont aussi un moiré d’impressions chromatiques, sensorielles et, même, anthropomorphisantes. Le monde de l’au-delà des mots, ce n’est pas exclusivement celui de la matière inerte et roide, mais c’est aussi celui de son ondoiement significatif au plus profond de notre être (symboliquement) vespéral.

Crépuscule

De hautes herbes se balancent

Levant très haut vers le ciel

Leurs têtes moussues

Le soleil alors couchant

Se miroitant dans l’eau du fleuve

Les colore de poussière d’or et de bronze

Magnificiant ainsi la lumière du soir

La brise à la fois forte et légère

Faisant tanguer les tiges longilignes

Tels des corps androgynes

Dansant une valse lente dans le soir

(p. 21)

.

Aux éléments de concrétude, tant mondains que subjectivisés, puis aux articulations des symbolismes, se joindront ensuite les manifestations de sagesse. La sagesse, chez Mariette Théberge, s’installe toujours discrètement, comme si elle émanait de l’objet matériel évoqué. La discrétion de la sagesse de notre poétesse, c’est tout simplement celle du banc…

Le banc

Un banc de bois

Posé sur la véranda

Témoin muet de tant de secrets

Baisers volés de jeunes amants

Aux rires cristallins amusés d’un enfant

Ce grand ami simple et chaleureux à la fois

Sait depuis toujours demeurer discret

(p. 56)

.

Discrètement donc et, surtout, sans la moindre lourdeur didactique mais inexorablement, la sagesse des (premières) nations circule subtilement en nous, de la poétesse à nous. S’il faut aimer, il faut conclure. Il faut savoir faire une fin. L’amour est fragile, son objet souche aussi. C’est encore le canal de la concrétude qui voit se fendiller, sous notre main tremblante, le petit mal d’avoir tant aimé.

Fragile

Frêle et fragile comme porcelaine

Un cœur se voulant trop aimant

Hélas se fendille et s’égraine

Sous le joug de l’amant

À la fois rustre et malhabile

D’un rien a su briser

Cette âme si gracile

Qui ne demandait qu’à être aimée

(p. 36)

.

C’est que, fondamentalement, il faut vivre. La poéticité, verbalisée mais issue du monde, il faut la vivre, s’en imprégner, et grandir avec elle. Sans nostalgie, sans amertume (même en évoquant les menus objets vieillots d’une écolière d’autrefois), il faut assumer le Parti pris des choses, saisir au corps l’assomption de l’objet actuel. Et il faut le faire tout simplement en vertu du primat fatal et cardinal de l’instant présent.

Instant présent

Danser dans le petit matin

Sentir la rosée fraîche sous mes pieds

Voir soudain paraître à l’horizon

Le soleil éclatant de beauté

Profiter de l’instant présent

Le vivre comme si c’était le dernier

Être ici et maintenant

Et sans jamais me presser

M’approprier le silence

Prendre le temps de le savourer

Il apporte la paix à mon âme

D’une plénitude inégalée

(p. 51)

.

Bon, alors, on se comprend. Le langage dit le monde. Si le monde est, l’impression qu’il nous laisse est aussi. Et appréhender le monde c’est, surtout dans le roulement du temps qui a passé si vite, de s’imprégner des symbolismes et de la sagesse dont fatalement il nous imbibe. Le recueil de poésie Au-delà des mots — Poésie contient 41 poèmes. Il se subdivise en quatre petits sous-recueils ou Parties: Chemin de vie (p 9 à 16), Nature (p 19 à 32), Sentiments (p 35 à 46), Le temps de vivre (p 49 à 57). Ils sont précédés d’une préface de Diane Boudreau (p 5) et d’une dédicace versifiée (p 6). La quatrième de couverture renseigne succinctement sur la biographie de la poétesse et sur la motivation profonde de son geste d’écrire. L’image de couverture est une photographie prise par Jonathan Laflamme et représentant la rive lacustre de Pohénégamook. Une photo en noir et blanc du père de la poétesse apparaît dans le corps de l’ouvrage (p 10).

.

Mariette Théberge, Au-delà des mots — Poésie, Mariette Théberge, 2016, 59 p.

.

