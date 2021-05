LES PRIVILÈGES DES EX-PRÉSIDENTS… nous coûtent 10,3 millions d’euros par an

Recherche menée par Robert Gil

Mediapart révèla autrefois le contenu d’un rapport confidentiel de la Cour des comptes et du Conseil d’État remis en 2014 à François Hollande. Le texte préconise de revoir à la baisse les avantages des ex-présidents de la République.

10,3 millions d’euros par an. Voilà ce que coûtent les anciens présidents de la République, selon un rapport de la Cour des Comptes et du Conseil d’ État révélé mardi 20 septembre par le site d’information Mediapart. Appartement de fonction meublé, voiture avec deux chauffeurs, sept collaborateurs, deux personnels de maison, des lignes de téléphone, les billets de trains et d’avions gratuits, etc… Les ex-chefs de l’État touchent également une dotation annuelle de 65 000 euros, sans compter les 14 400 euros mensuels pour ceux qui siègent au Conseil constitutionnel.

Ce rapport confidentiel a été remis en 2014 à François Hollande, qui l’avait commandé en début de mandat. La Cour des comptes et le Conseil d’État préconisent de réduire la voilure, en rendant certains avantages dégressifs ou en supprimant les privilèges accordés aux veuves des ex-présidents.

Un système d’avantages contesté juridiquement

Il faut savoir que ce système avantageux pour les anciens chefs de l’État est contesté sur le plan juridique : l’association Anticor a saisi le Conseil d’État, dont la décision est attendue d’ici deux à trois semaines, selon Mediapart. L’Élysée pourrait alors sortir du tiroir le décret « clé en main » qui lui est fourni avec ce rapport, afin de revoir ces privilèges et de les sécuriser juridiquement.

Selon les informations recueillis par france-info, plusieurs éléments incitent toutefois François Hollande à la prudence : l’état de santé de Jacques Chirac, ainsi que le statut de candidat à la présidentielle de Nicolas Sarkozy.

N’est-ce pas un de nos anciens président qui préconise sept heures hebdomadaires de travail aux allocataires du RSA, car il ne supporte pas « l’assistanat » et ne comprends pas que des personnes puissent toucher de l’argent sans rien faire … vous avez dit démagogie et, ou … foutage de gueule !