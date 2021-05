MES MOTS POUR TE DIRE (Mariette Théberge)

Parle-moi et que les mots

Ne se fassent jamais silence

Raconte-moi la vie

(plage 6, extrait de la chanson)

.

YSENGRIMUS — Après un premier recueil, puis un second recueil de poésie, Mariette Théberge produit en 2017 un CD-ROM contenant 19 poèmes et une chanson. La qualité sonore du produit est tout à fait satisfaisante, remarquable en fait. Le travail récitatif de Mariette Théberge est très achevé. La voix est chaude, solide, fort bien cadrée, posée, envoûtante. Le thème central de la réflexion est, cette fois-ci, celui de la rupture amoureuse. Cette dernière est traitée dans ses différentes facettes évolutives. Elle s’installe tout d’abord en amont, dans l’anticipation. Ainsi, avant de faire le saut terrible, on refait le plein de langoureux souvenirs.

.

Tant de mots (plage numéro 17)

Entre ce qui fut et qui sera

Le temps viendra de finir notre éternité

Car malheureusement tout doit s’effacer

De l’épaisseur des nuages

Au cailloux sur la grève

Tout devient relatif alors

Les nuages au moment de nous quitter

Tout ce qu’on se refuse et que l’on laisse

Devient mélange de couleur

Que marque l’angélique trace

En se déplaçant au-delà des montagnes

Je caresse le silence de mes rêves

Je file droit vers toi

Dans un dernier tête à tête

Comme je le veux si beau dans le paysage de mon cœur

Puisque l’eau coule de nos yeux attristés

Pourquoi ne pas pour toujours l’assécher

M’échappant de tes bras je repose désormais ma tête

Remplie de tant de souvenirs heureux

Le bruit de ton cœur doux à mon oreille

Alors s’imprime à jamais dans ma mémoire.

.

La crise de couple s’amorce dans le torrent passionnel le plus intense. C’est que ladite crise de couple s’instaure fatalement, au tout premier jour, dans la mise en place du couple même. Et quelle que soit la nature de la progression en cours, il demeure que le souvenir du choc des débuts reste imprimé en soi, comme la plus vive et la plus rouge des taches.

.

Extase (plage numéro 2)

Dans ce paisible jardin

Où mes yeux ont croisé les siens

Une fleur rouge vermeil

Offre son cœur aux rayons du soleil

Et le mien alors enveloppé dans l’extase d’une nuit

Ne sait plus compter les jours ni les heures qui fuient

Désormais je ne vous parlerai de ces matins

Que mon âme s’étiolant dans sa peau de chagrin

Se croyant perdue à jamais dans l’écume du temps

.

La passion brille de mille feux tranquilles. Puis graduellement se mettent en place les épineux problèmes de communication. On leur propose ici des solutions poétiques. Se donner une surface de sable comme écritoire assume fatalement le beau risque de l’éphémère. Mais pourtant, la chance d’encore se rejoindre perdure. Il vaut donc plus ou moins le coup d’essayer.

.

Des mots dans le sable (plage numéro 4)

Si des mots ton cœur ont blessé

Écris les vite dans le sable

Afin que le vent de ta mémoire les efface

Lorsqu’il viendra bercer la marée

Faisant ainsi tanguer les vagues sur le quai

J’écrirai à mon tour dans le sable

Des mots t’étant destinés

Au lever du jour, lorsque tu les liras imprimés sur les dunes

Déjà j’aurai pris le large

Emportant bien gravés dans la mémoire

Ces doux moments passés sur ce rivage

Ton prénom sur mon âme, comme tatouage

Empreinte à jamais insculpée de ton visage

Tel un talisman sur ma vie niellée

Me préservant désormais de tout naufrage

.

Puis s’installe imperceptiblement l’éloignement. Il est assez inévitable, dans la dramatisation mise en place ici, que c’est la femme qui va devoir s’exprimer, expier, poursuivant et perpétuant inlassablement l’écoute due à ses émotions les plus profondes et les plus radicales. La majorité des poèmes portent sur le départ unilatéral de l’autre. L’un d’entre eux pourtant, à contre-courant de cette thématique du départ unique, s’installe dans la symétrie presque mécanique de la séparation implacable. Le Quai des Brumes est déjà une plate-forme des solitudes… tout en étant, au moins minimalement, un espace relativement égalitaire.

.

Quai des Brumes (plage numéro 10)

Deux âmes pressées l’une contre l’autre

Pourtant à la fois silencieuses et recluses

Autant l’une et l’autre éprises de liberté

Observent la mer

Roulant ses moutons d’écume blanche

Tanguant tel un bateau à la dérive

Épaves au mat et voile épars et déchirés

Deux cœurs qui chavirent emportés

Par cet épais brouillard qui les conscrit

Maintenant chacun de son côté s’éloignent l’un de l’autre

Sous le pâle rayon d’un réverbère sur le Quai des Brumes

Deux être hier encore réunis

S’apprêtent aujourd’hui à reprendre chacun sa vie.

.

Quelle qu’ait été la dynamique des départs, il reste que le retour à la solitude est un grand déchirement chagriné qu’il faut graduellement apprendre à dominer, à dompter. C’est le vent du large qui apportera les relents du large et de la marée lointaine, graduellement, comme imperceptiblement.

.

Apaisement (plage numéro 16)

Exorciser cet immense chagrin

Que la blessure infligée à une âme mortifiée

Cherchant sans fin refuge sur un rivage mouillé

Enveloppée, lovée dans la chaleur de ce mi-été

Écorchée, étouffée chinant la fraîcheur ne sachant l’apaiser

Et le vent du large vient soudain et l’affranchie

Lui redonnant enfin l’espace d’un instant

Le temps d’un espoir perdu et retrouvé

La sensation soudaine d’un merveilleux moment d’éternité.

.

Et évidemment, la résurgence de la réminiscence ne peut pas —comme ça— disparaître en un furtif instant. La nouvelle solitude n’est en rien à l’abri des lourds et denses reflux sentimentaux, qui rôdent, qui guettent. Mais où se cache le bonheur, quand le souvenir de nos pas sur le sable a été irrémédiablement emporté par toutes nos futiles tempêtes?

.

Préambules nocturnes (plage numéro 18)

Mon âme alourdie déambule

Seule et triste dans l’épais brouillard

Immergeant de la nuit froide

À la fois bercée par cette mélancolie

Insécable au son de ta voix perçue jadis

Dans la profondeur du silence

Fidèle comme mon cœur, ils se rappellent

Le parfum et la douceur de ces nuits d’été

De nos pas posés lentement sur le sable

Et qu’une mer déchaînée hélas

Depuis longtemps déjà aura effacés

Enfermant au creux de ses vagues tout souvenir

Ton corps, tes yeux, ton sourire

Toujours elle avance telle une somnambule

Pénétrée d’une intense souffrance

Engourdie toute entière par l’autre saison

Vêtue de ses tristes habits de novembre

Dénudée et sans couleur

Que préambules sinistres en cette nuit sans chaleur

Voilà que maintenant elle se replie,

Cherchant encore un bref instant

Mais où se cache le bonheur?

Elle croit à nouveau l’entendre

Mais hélas ta voix fait toujours silence

Pour l’instant elle veut vivre d’espoir

Elle cessera alors d’y croire

Pansera alors sa blessure

Étouffant ainsi sa souffrance.

.

Cependant l’âme, jadis torturée, retrouve imperceptiblement la paix. On notera la stable récurrence de l’imagerie maritime, instrument à la fois atavique, universel et solide pour rendre la palette contrastée de toutes les émotions ainsi que l’ample effet de cycle tourmenté emporté par l’ensemble des thématiques traitées.

.

Voyage d’âme (plage numéro 12)

Accoudée au bastingage

Bien installée sur son voiler

Amarrée à la jetée près du pont d’or

Une âme jadis torturée

Accueille en elle la paix

Longtemps inhibée

Par son trop grand mal de vivre

Lentement, maintenant, elle apprend

Pouvoir enfin s’approprier et de plein droit

La sérénité et la quiétude si souvent rêvées

Aujourd’hui elle prend le large

Le vent gonflera sa voile

La mer immensément bleue

La bercera et l’enveloppera

Et cette solitude tant désirée

Compose son unique bagage

Elle voyage désormais sans amertume

Vers de nouveaux cieux et d’inconnus rivages

Au petit matin de ce jour nouveau

Atteignant enfin son apogée

Se rappelant qu’au loin derrière, elle entendit jadis

Le chant de la corne de brume sur le rocher

.

La dense cohérence thématique de ce recueil de récitatifs ne peut tout simplement pas se passer de l’évocation tendue et riche de la remise en place d’une routine réinventée. Salutaire, le nouveau dispositif comblera graduellement la terrible prise de distance face à l’arrachement.

.

Éphémérides (plage numéro 14)

Un bonheur tendre et timide à la fois

Installé à l’aube d’une nouvelle saison

Au plein cœur de ma vie sans monition

Et alors je le croyais indéfectible

Mon être entier épris le temps d’un été

Par des promesses empruntées

À ces héros figés dans l’éternité

À qui nous ressemblions un peu plus chaque jour

J’y ai cru intensément

Je l’ai savouré ce bonheur enfiévré

J’en dévorais chaque goûlé

Hélas, je continue seule d’avancer

L’âme en bandoulière écartant toutes chimères

Un nouvel enchantement se voudrait-il qu’éphémère?

Une fleur encore plus belle au jardin de ma vie

Venue de nulle part et que je cueillerais à nouveau

Je le veux sans attentes, sans promesses, sans intumescences

Et si c’était ça le vrai bonheur?

.

On est merveilleusement bercé par la sublime langueur de ces textes, récités par cette poétesse sereinement et solidement installée dans l’oralité du verbe, notamment de par son riche héritage amérindien. Le CD-ROM de Mariette Théberge Mes mots pour te dire contient 19 poèmes et une chanson. La réalisation de l’album, la musique et les arrangements sont de Stéphane Pilon. L’album a été enregistré à Saint-Eustache, au Québec

.

Mariette Théberge, Mes mots pour te dire, Mariette Théberge (textes), Stéphane Pilon (musique et réalisation de l’album), CD-ROM, 2017, 20 plages (19 poèmes et une chanson), Durée: une trentaine de minutes.

.