Où va le monde?

Simplement là où nous le permettons…

Il est complètement utopique de croire qu’il sortira une solution viable pour résoudre les problèmes de notre temps lors des réunions à répétition du G8, G20, FMI, …, cela me parait être une douce illusion. Tous les divers participants à ces grandes « messes » sont élevés au biberon de la pensée libérale, et sont complètement incapables de concevoir autre chose que le maintien coute que coute du système économique de ce capitalisme prédateur, appelé de façon euphémique « économie de marché ». C’est normal ; outre le fait qu’ils en profitent directement, ils n’en connaissent pas d’autres. Ils ont été formatés par le système, via les grandes écoles ou les universités qu’ils ont fréquentées, puis ensuite ils ont intégré des ministères ou de grandes multinationales, où ils ont rencontré des gens à leur image. Leur entourage, leurs amis sont issus du même monde, ils discutent entre eux, sans aucun recul sur la société, persuadés qu’ils sont les meilleurs et donc que la solution aux problèmes du monde est forcément quelque part dans leurs petits cerveaux. Ils ne remettent jamais en cause les décisions dont ils ont eux même participé à la mise en place. S’il y a un problème c’est surement à cause du reste de la population, qui n’a rien compris à leurs lumineuses idées !

Or le problème par excellence du monde d’aujourd’hui au niveau économique, tient essentiellement à l’adoption et au maintien de ce système aberrant. Naturellement, quand on leur dit qu’il faut en changer, ils vous assaillent de cris d’orfraie en disant « vous n’y pensez pas ! Ce sera le chaos généralisé » !!! En dépit du fait qu’en matière de « chaos généralisé », on y va tout droit. Il n’y a qu’à voir l’état de la Grèce en Europe, ou jeter un coup d’œil sur la ville de Détroit aux USA, pour se faire une idée de ce qui nous attend. Et je ne parle pas des conditions de vie que nous imposons aux plus pauvres à travers la planète, afin qu’une poignée de privilégiés se gavent à outrance. Comment peut-on continuer à tolérer qu’1% de la population vive sur le dos des 99% restants?

Sans compter que la fuite en avant pour maintenir coute que coute ce modèle de société risque de nous amener à une catastrophe écologique majeure ou nous entrainer dans un conflit nucléaire généralisé. Car continuer à prôner la croissance comme seule solution envisageable nous oblige à conquérir de nouvelles matières premières industrielles et énergétiques, et pour cela nous n’hésitons pas à déclencher des guerres ou fomenter des coups d’états dans des pays dont les gouvernants refusent de nous livrer leurs sols, leurs sous-sols et leur population.

Alors ceci m’amène à poser la question suivante : est-ce cela que nous voulons ? N’est-il pas temps de nous réveiller et d’œuvrer sur tous les plans, spirituel, éducatif, scientifique, économique, social, pour un autre modèle de société que celui que l’on nous impose aujourd’hui ? Vous avez peur de quoi ? D’être dans la misère si on change de système ? Mais quand donc comprendrez-vous que cette misère approche à toute vitesse avec ce système, et une misère abjecte. Demandez aux grecs ce qu’ils en pensent !

Si l’on ne fait rien, inexorablement nous nous dirigeons vers un monde effroyable et impitoyable où le peuple ne sera considéré que comme une quantité négligeable, corvéable à merci, et où sera décidé, dans quelques hautes sphères, l’élimination, d’abord sociale et ensuite physique de tout opposant. A chacun de réfléchir et de s’informer pour ensuite agir, car l’on ne peut pas constamment se refugier dans l’ignorance pour ensuite dire l’air étonné que l’on ne savait pas!

