PIAF, TOUJOURS L’AMOUR (Denis Morin)

YSENGRIMUS — L’écrivain Denis Morin est à installer le genre, original et exploratoire, de la poésie biographique. En découvrant le présent ouvrage de poésie, portant sur Édith Piaf, on prend d’abord la mesure de l’art poétique, en soi, de Denis Morin. Le texte est court, lapidaire quoique très senti. La sensibilité artistique s’ouvrant vers les arts de la scène s’y manifeste d’une façon particulièrement tangible.

Le spectacle

Édith, chaque soir de spectacle

Se produit un petit miracle

Tu entres dans ta loge

Tu souris à ton impresario

Contre ta secrétaire, tu tempêtes

Tu te maquilles

Tu enfiles ta petite robe noire

Comme tenue de scène obligatoire

Pour mieux incarner la tragédie

Avec tes mains qui implorent et déchirent le ciel

Avec ta voix immense à en faire trembler les vitraux

De Notre-Dame, Padam, padam.

(p. 23)

On entre tout doucement dans ce monde et la poésie biographique se met délicatement en place. Parfois elle agit en regardant Édith Piaf du dedans, parfois c’est en la mirant du dehors. Et on aborde alors le monde cruel et douloureux du spectacle. Il est entendu que c’est là un grand espace d’intensité passionnelle et ce, même quand cela est dur, ardu, drainant.

Un soir de gala

Éclats de verre

Fragments d’hier

Amants, vieilles histoires

Oublier un scélérat

Ou un compositeur ingrat

Retrait de ses chansons du répertoire

Mise à l’ombre, mise en échec

Boire

Gommer un temps leur mémoire

Pour retrouver certains d’entre eux

Un soir de gala

Feindre d’être à son mieux

(p. 27)

Tout se dérègle en méthode car, chez Édith Piaf, la java et le travail fusionnent souvent. Fondamentalement, ils ne font qu’un. Solidement individualisée, l’artiste se définit à tous moments à travers les conflits passionnels qu’elle dégage avec ses différents collaborateurs. Mais dans la tempête desdits conflits, se manifestent aussi, sans partage, des rencontres sublimes… et pas seulement, comme on l’a dit si souvent, avec des hommes (des amants, des serins, des quasi-gigolos, des pupilles). La sororité, dans le torrent du travail, a aussi fait partie intégrante de l’univers d’Édith Piaf.

Marguerite Monnot

Le Ciel m’a envoyé cette femme patiente

Amusante

Amie charmante

Elle aurait été une brillante concertiste

Son jeu était apprécié par Camille Saint-Saëns

Marguerite la pianiste

Elle, grande et mince et blonde

Moi, petite et délicate

Elle habitait après la guerre boulevard Raspail

Bien loin, derrière moi, les canailles

J’écrivais des textes

Elle m’arrivait avec ses compositions

Toujours dans la bonne intention

Le bon contexte

Nous formions le premier tandem féminin

En chanson française

Puis pour un beau garçon

Un compositeur

Marguerite a cédé son banc de pianiste

Qui ne regrette rien?

(p. 16)

Comme des détails biographiques très riches sont intériorisés dans la succession des plans poétiques, on en vient à toucher le nerf des comportements sociaux d’Édith Piaf. C’est encore la connexion entre java et travail qui est en cause. On en vient graduellement à découvrir qu’il n’y pas là exclusivement fusion mais aussi radicale fission. Les deux comportements se démarquent, se séparent, se déchirent, se nient presque. On découvre quelque chose comme ce qui opposerait une cigale et une fourmi.

Mi cigale mi fourmi

Je me décris à la fois

Cigale et fourmi

Fourmi sur une scène et en répétition

Et cigale la nuit entourée d’amis

Gare à ceux qui font faux bond

On est mieux avec moi

Qu’à la cour des rois

On mange, on boit, surtout on rit

Je mêle le travail et le plaisir

Je nourris mon art par le désir.

(p. 28)

Voilà ce qui est, aussi perturbant que cela puisse paraître. D’ailleurs, il serait difficile de toucher la question des différentes facettes de la vie d’Édith Piaf sans toucher, justement, la question de ses conditions psychologiques. L’intense artiste (morte à 47 ans) souffre de tous les déchirements intérieurs imaginables. Pour tout dire comme il faut le dire, elle galère.

Ma galère

Je me sens parfois

Comme une garce

Qui se mire trop souvent dans la glace

Qui impose sa galère

Aux personnes qui la supportent,

Qui la tolèrent

Des fois, je me dis que c’est à cause

Des méchants comme moi

Qu’il y a la guerre…

Me viennent à l’esprit

Ces réflexions naïves

Je me sens parfois

À la dérive

Comme les volutes d’une clope se heurtant sur la glace.

(p. 11)

Douleur simple, écrue, nue, directe, cuisante. Culpabilisation presque enfantine aussi. Il faut dire que ses origines modestes la déterminent profondément. Re-nommée la Môme Piaf (par imitation d’une autre chanteuse de rue à la mode, du temps, la Môme Moineau), elle gardera toujours, intimement chevillée à sa faconde, la stigmate glorieuse et gouailleuse de son vieux fond vernaculaire.

Une enfant de la balle

Être une enfant de la balle

Fille d’un osseux contorsionniste

Et d’une chanteuse de rue à la destinée si triste

On est bien loin des rivages en images,

De la belle écriture en fions et en jambages

Oubliez Deauville ou la Ligurie

Le ciel parisien était vraiment gris souris

Et la suie tachait les mains pour de vrai

Et la pluie était froide et sale

Hiver comme été, fallait chanter

Puis tendre un béret

Pour acheter les bons pains frais

Et craquants à se mettre sous la dent

De monsieur le boulanger du coin

Il me faisait parfois la charité d’une brioche

J’attendrissais déjà les cœurs avec ma tête de mioche

Je faisais et je ferai la boîte à musique si souvent…

(p. 5)

De la belle écriture en fions et en jambages, Édith Piaf s’en fera soumettre toute sa vie, par toutes sortes de paroliers surdoués, les premiers de France. Elle s’y adonnera elle-même, à la belle écriture. Un choc intellectuel entre la penseuse modeste et l’interprète sophistiquée va fatalement s’installer. On touche l’ensemble des aspirations qui configurent sa vision du monde. Le fond de l’affaire est finalement assez radical et assez simple: Édith Piaf veut comprendre…

Comprendre

Je veux comprendre le sens des choses,

La vie, la mort, l’amour

Et le pourquoi du parfum des roses…

Je me sais lucide

Parfois drôle

Tantôt acide

Comme si je me promenais entre deux pôles

Je déforme la réalité

Pour me rendre plus supportables les vanités

La beauté du regard et le talent

Ne sont que peu de choses

Si l’on ne sait pas croire en l’Amour.

(p. 39)

Déterminée philosophiquement autant qu’artistiquement, autodidacte en lutte constante avec son héritage intellectuel en crise, Édith Piaf pense et agit. Mais la problématique objective de l’être va vite s’incliner devant la problématique intersubjective de l’amour (toujours l’amour). Que ce soit dans ses interactions professionnelles, dans son rapport au monde, dans ses transes passionnelles avec le public. Édith Piaf, se doit d’aimer pour vivre. Aimer et être aimée. Tout ce qui est vrai et tout ce qui est faux se problématise dans l’amour.

Le vrai du faux

On me dit souvent irascible

Tantôt susceptible

Qui osera me contredire?

Je régente tout

De la levée du rideau au répertoire

Impossible

Depuis le berceau

Avec ce besoin irrésistible

De plaire

Et d’être aimée

Je me connais

J’aime ou je déteste

Je mens ou si peu

J’omets les moments trop laids

Je cultive dès à présent ma gloire

Pensera-t-on à moi beaucoup ou trop peu?

(p. 31)

Il faut dire que la question est ici fort adéquatement posée. Pensera-t-on à moi beaucoup ou trop peu? Car le fait est que plus de cinquante-cinq ans après sa mort (survenue en 1963), on pense à Édith Piaf. On y pense intensément, sans concession. Elle nous obsède, nous hante et ce, tant de par sa voix que de par ce qu’elle dit. Et Denis Morin —qui y pense aussi— l’a admirablement saisie, cette obsession d’Édith Piaf qui reste si fermement installée en nous. Le recueil est composé de trente-six poèmes (pp 3-40). Il se complète d’une chronologie détaillée de la vie d’Édith Piaf. (pp 45-55) et d’une liste de références (p. 57). On y retrouve aussi trois photos d’Édith Piaf, dont une photo d’enfance (pp 41-43). À lire, à faire tourner la tête.

Extrait des fiches descriptives des cyber-libraires:

Édith Piaf (1915-1963), figure de proue de la culture française, connut tout autant la misère que la gloire. Sa voix résonne encore en nous. L’auteur s’est penché sur la vie de la Môme qui ne regrettait rien ou si peu.

Denis Morin, Piaf, toujours l’amour — Poésie, Éditions Edilivre, 2017, 57 p.

