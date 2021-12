FÉLIX LECLERC, L’HOMME ET LA POÉSIE (Denis Morin)

Il neige sur les labours

Hier il grêlait sur nos amours…

(p. 28)

YSENGRIMUS — Parler de Félix Leclerc (1914-1988), c’est parler de nous. C’est facile parce que c’est entier et intime. Mais c’est difficile aussi parce que c’est profond et partiellement opaque. C’est aussi trop souvent peu traduisible ou transmissible. Délicat, compliqué. Trop souvent mal compris et simplifié, donc. La coexistence de ce qui est facile et ce qui est difficile est, de fait, un élément fondamental de l’art ménestrel de Leclerc. Il se joue de tout mais ne contourne jamais la difficulté. Il touche à tout mais ne s’encombre jamais de superficialité. Il est profond, dense, et solide du simple fait d’être et d’avoir été. L’écrivain Denis Morin est à installer le genre, original et exploratoire, de la poésie biographique. En découvrant le présent ouvrage, on prend d’abord la mesure de l’art poétique, en soi, de Denis Morin. Le texte est court, lapidaire quoique très senti. La sensibilité artistique s’ouvrant vers les arts du spectacle s’y manifeste d’une façon particulièrement tangible. L’essence du baladin Félix Leclerc est donnée ici —certainement à raison— comme puissamment canalisée à travers son enfance forestière et riveraine.

Un loup aux aguets

J’aurais reçu de mon père

À la fois son rire franc et ses humeurs de taiseux

Et son regard et ses feux

Que l’on veuille ou non

On revient toujours à l’enfance

Au chant des oiseaux, aux craquements des troncs

À la rythmique du pic-bois

Au chevreuil traversant une zone défrichée

Comme un soldat marchant dans une tranchée

Y a-t-il un loup aux aguets?

Qui sait?

On n’est jamais trop prudent

Pour le prochain spectacle

Allez voir mon agent pour les dates, le cachet

Je chante mon pays avec la solennité d’un oracle

Et le temps qu’il fait

Par chez nous la rivière connaît déjà sa débâcle.

(p. 22)

Un taiseux c’est quelqu’un qui reste silencieux, hiératique, qui ne bouge pas, même s’il est assis sur une chaise berçante et surtout, même si un loup le surveille. Mais cette dimension solennelle du taiseux Félix Leclerc ne fait pas de lui un affable ou un muet. Il est, au contraire, gros des pressions fantastiques d’une affirmation collective en forte émergence de sa culture venue de France. Il se doit d’agir, de tonner, de chanter… contre le loup, justement.

Un pays à décrire

J’ai une guitare à tenir

Des cordes à pincer

Un air à chanter

Un pays à décrire

Dans une chanson à contenir

Ma culture venue de France

Héritée des serfs

Et métissée

J’ai une force tranquille à maîtriser

À mi-chemin entre le cheval au harnais

Et le besoin d’évasion du cerf

J’ai des promesses à tenir

Des cœurs à remuer

Tant au Québec qu’en France

Je finirai un jour

Par m’enraciner.

(p. 9)

Quand on existe à mi-chemin entre le cheval au harnais et le besoin d’évasion du cerf, c’est toute la problématique de l’enracinement, justement, qui est en cause. Né en 1914 à La Tuque, en Mauricie, Leclerc est un de ces Canadiens des bois dont la réalité répond si harmonieusement à la romance. Il porte dans ses origines quelque chose de sain, de simple, de fort, de dépouillé et de suavement archaïque.

Le bonheur

J’ai grandi dans une maison

Chaude et brune tel un pain français

Une miche

Nous n’étions pas riches

Mais nous étions fiers

D’être des gens de la terre

Le bonheur résidait dans le travail bien fait

Et dans la présence de tous à table

Les coudes serrés, affamés, le minois propret

Et ma mère qui nous servait, toujours affable

Au fond, c’était peut-être ça le bonheur

Penser aux autres de bonne heure

(p. 3)

Le bonheur se couple à la simplicité de vie ainsi qu’à une conscience sociale aiguisée. De ce point de vue, Félix Leclerc est indubitablement né coiffé mais lucide. Tel le fameux Bouddha en joual, enfant comblé, tout frétillant de sortir de l’enclos fleuri du bonhomme, il n’en voit que plus clairement les douleurs et les injustices sociales qui le cernent et l’entourent de partout, de par le pays et le monde. Félix (l’heureux) discerne bien distinctement Guillaume (le combattant casqué à la volonté de fer):

Guillaume

Guillaume

Quitte ta maison de chaume

Et le sifflet de l’usine

Car c’est à la guerre

Que les Anglais t’ont appelé

Mets ton casque et tes bottines

On déserte par les champs gelés

Bats-toi ou cache-toi, pour t’épargner le fer

Sinon tu seras fusillé

Joue à l’homme

Guillaume

Retourne sous ton toit de chaume

Les traités sont signés

Je vois tes insignes

Tu t’étais finalement enrôlé

La propagande sait bien enjôler

As-tu combattu en France ou en Italie?

As-tu vu les cygnes

Au plumage souillé de sang?

Du vin, mon ami, mon frère, en as-tu bu la lie?

(p. 26)

Tandis que, de guerre mondiale en guerre de Corée, Guillaume hésite entre combat ou désertion, Félix, lui, hésite entre les différents modes d’expression qui s’offrent, en cataractes, à lui. Prosateur habile et d’une grande sensibilité, il écrit des recueils de nouvelles, des romans, des contes, qui connaissent souvent un solide succès de librairie, en leurs temps. Doté d’une voix chaude et onctueuse, il dominera parfaitement le médium encore nouveau de la radio, en préparation discrète de sa personnalité scénique qui sera, elle, un jour, calme et puissante. C’est qu’il est aussi baladin, chansonnier, bateleur, et même… dramaturge. Il a donc l’embarras du choix, aux fins de la configuration de sa vie dans l’art.

Question d’attrait

Restons discrets

Je vous dis en secret

Je préfère écrire du théâtre

Plutôt que de m’investir dans le rôle d’un bellâtre

Question d’attrait

Restons discrets

Je vous dis en secret

Je préfère de loin

Retirer dans vos cheveux les brins de foin

Ou contempler le feu qui pétille dans l’âtre

Question d’attrait

(p. 5)

Ses aspirations sont diverses, sémillantes, délocalisées, changeantes. Il va donc, assez tôt, monter en France, à une époque ou c’était un voyage extraordinaire, un retour aux sources, débonnaire ou tendu mais toujours crucial. Il marquera toutes les scènes où il passera. Son charme est irrésistible. Il se fait connaître dans le vieux pays mais il veut aussi cheminer à sa façon et retrouver le vieux pays, tout le vieux monde, en fait. Y parler, y inviter les voyageurs. Y percuter les routes, y rencontrer les gens. Et revenir. Et aller.

Marchons et causons

Déambulons dans les rues de Paris

Ou du Vieux-Québec

Je saurai te clouer le bec

Cela fera toujours ça de pris

Mon ami

Puis, décris moi l’Indre

La Loire, le Rhin, le Rhône

À vouloir tout prendre

J’aimerais bien aussi les neiges de Russie

Déambulons dans les rues de Lyon

Ne crains pas mon regard de loup

De mon ton bourru d’ours

Qui cache son fond

De grand timide

Aux yeux souvent humides

Déambulons sur le Mont Royal

Qui vaut bien toutes les splendeurs de Versailles,

Car nous ne sommes pas assis sur un trône.

(p. 19)

Il fera carrière au Québec et en France avec un succès égal, une belle stature populaire, qui ne se démentira pas. Pourtant, lui, l’auteur sublime et inspiré de La Mort de l’Ours se décrit lui-même comme un ours, un peu indolent, un peu hirsute, un peu sommeilleur, largement solitaire. Mais le fait est tout de même qu’il est surtout, au fin fond, l’homme des rencontres. Félix Leclerc sera le premier et crucial maillon d’une chaîne fine rétablissant ce raccord culturel si solide et si intime entre la France et le Québec. Ce nouveau réseau des francophonies chantantes de ces temps du siècle des Brassens, des Aznavour, des Piaf et des Barbara est à se mailler et s’internationaliser, tout doucement, dans ces années là, justement. Le belge Jacques Brel, après une visite dans la grande maison de Félix —visite assez réminiscente de la sensibilité du poème Marchons et causons— aurait, dit-on, pris la décision définitive de devenir lui-même chanteur, inspiré et ébloui par la sincérité artistique et humaine de Félix.

Denis Morin renoue fidèlement, en ce recueil sur l’homme et sur sa poésie, avec cette simplicité, cette chaleur, ce bon ton serein et juste, ce présentoir non stéréotypé de la sensibilité québécoise, si profonde, si liante, si unique. Félix Leclerc et Denis Morin se répondent superbement dans ce recueil, tranquillement, comme en un chant soupir de superfrancofête tranquille. Un chant qui aurait fini par retrouver harmonieusement le syncrétisme de ses deux voix. Le recueil est composé de trente-trois poèmes de Denis Morin (pp 3-35). Il se complète d’une chronologie détaillée de la vie de Félix Leclerc (pp 39-50) et d’une liste de références (p. 51). Une photo de Félix Leclerc apparaît à la page 37.

Denis Morin, Félix Leclerc, l’homme et la poésie— Poésie, Éditions Edilivre, 2016, 51 p.

