PERMANENCE DE L’INSTANT — QUE FAIS-TU DE TA VIE? (Jeannine Pioger)

Laisse-moi dériver avec toi

Vers ce présent sans futur

Cette source limpide et pure

Ne lâche surtout pas mes doigts…

(p. 88)

YSENGRIMUS — La poésie et la prose de Jeannine Pioger se présentent comme une suite de courts textes jouant de sobriété et de dépouillement. Les thèmes abordés touchent les émotions fondamentales, la vie perceptive, les causes sociales. Ce sont des poèmes calmes. Une sorte de souffrance inhérente les caractérise. Il s’en dégage une solide harmonie entre poéticité et écriture ordinaire. Mille femmes habitent sereinement cette poétesse. La richesse de leur poésie et de leur philosophie chuinte intensément du texte. Pour ouvrir chacune des sous-sections de ce recueil, la poétesse place un court texte en prose qui opère un petit peu comme une sorte de prologue de la sous-section. Dans l’un de ces textes, justement, elle formule explicitement ses vues sur son art poétique.

Écrire c’est essayer de se comprendre, de comprendre les autres et la vie en général. Pour cela, je regarde d’abord en moi et autour de moi, pour ensuite mettre sur papier, sous forme de mots, mes sentiments et mes émotions. C’est alors que j’ai l’impression d’exister plus intensément parce que je revis l’événement relaté à l’infini.

Écrire, c’est aussi se laisser aller dans un autre monde non visible mais qui n’en est pas moins réel. C’est voyager par l’esprit où l’on veut, rencontrer qui l’on veut, vivre ce que l’on veut. C’est une liberté que personne ne peut nous enlever et qu’on conserve jusqu’à notre dernier souffle.

Par l’écriture, je désire aider le monde à voir l’essentiel. J’aimerais qu’après avoir lu mon livre la vie du lecteur en soit un peu transformée, qu’il ait l’impression d’avoir redécouvert en ma compagnie la nature, l’amour, la création, l’amitié, le travail et la mort.

(p. 55)

L’un des thèmes récurrents de l’œuvre, ce sera le deuil, dans sa dimension lancinante, permanente, presque tranquille. La lutte pour surmonter le deuil se fait en douceur et opère au mieux… mais ça vire un petit peu dans la mélasse aussi, inévitablement, cruellement. Il n’est pas si facile de retrouver le chemin après une si puissante et si douloureuse dérive.

Le chemin du destin

J’ai voulu reprendre le chemin

Juste avant que s’envole ton âme

Le chemin de ton destin

Le temps m’a pris par la main

Pour m’emmener vers le passé

Quand ton âme s’est envolée

Un chemin de roses fanées

Le temps a une couleur rosée

Qu’il est vaste ce ciel embrasé

Me vois-tu de là-haut rouler?

Le moteur est allumé

Entends-tu les oiseaux chanter?

Pourtant le silence est invitant

Dans un monde près de s’effondrer

Mais tu es toujours là

Entre vie et néant

Je suis venue me réconcilier

Dans un instant d’éternité

Avec notre passé.

(p. 82)

Tout —tout simplement tout— dans l’existence ordinaire ramène l’orphelande blessée à la dimension endeuillée de son corps d’émotions. Absolument rien, aucun moment, aucun instant, aucune sensation, aucun petit plaisir, n’échappe à ce cadre d’existence atténué, assombri, condamné désormais à revêtir un caractère densément éternel. Il procède d’une récurrence fatale, ce constant rappel de l’absence.

Absence

Jamais plus le lac

Ne sera aussi bleu

Jamais le soleil aussi caressant

Jamais plus mon cœur ne chantera

Comme ce jour-là

Insouciante du temps qui vole

La présence

Je riais au ciel, aux fleurs, aux oiseaux

À cet instant d’éternité

Toi à mes côtés

Ignorante de l’absence, du vide

De l’immense cri sans écho

Cette soif insupportable de toi

Mon âme erre incomplète

À la recherche du visage aimé

Des bras faits pour serrer

Des maisons pour caresser

Du sourire frondeur

Où s’accrochait ma joie

Ne me répondent que vents furieux

Soleil brillant ma peau tirée

Silence des cieux à mes prières

Tu ne reviendras pas

Cette paix que je réclamais tant

Est devenue l’enfer

(p. 50)

Le recueil de Jeannine Pioger se présente comme une sorte de collection de souvenirs poétiques, comme un cahier de poèmes dont on tiendra à bien documenter et convoyer la genèse ordinaire. Chaque poème est donc suivi d’une courte notule explicative qui —au moins— le date et en résume souvent, fugitivement, les conditions concrètes d’engendrement. La notule explicative du poème À mes amis poètes nous aide à comprendre l’origine tragique de la récurrence du thème du deuil.

Ce texte voit le jour sous le magnifique prunier en fleurs de notre maison de Deux-Montagnes le 19 juin 2001. Mon aîné, Alexandre, est dans la maison et je crois bien le lui avoir fait lire. J’apprécie sa présence sans savoir qu’environ un mois plus tard, elle me sera brutalement retirée. Chaque fois que je relis ce poème il est là, non loin.

(p. 71)

Le deuil fonctionne donc comme un scotome chez Jeannine Pioger. La voici sur un quai au bord de l’eau dans un de nos beaux petits village des Basses Laurentides. Elle avance et formule une capture du moment, gorgée de concrétude et de langueur… c’est pour se faire rattraper et sinueusement envelopper par l’âme de l’être cher perdu qui la hantera toujours. Le terrible scotome qui couve est derechef dévoilé.

Dévoilé

Glisse sur l’eau

Une voile se gonfle

Blanche minuscule

À l’horizon

L’oiseau survole

L’eau frissonnante

Comme une peau

S’étirant vers la mer

Battent les ailes

Vers une terre lointaine

Comme un hymen à l’amour

Que chante l’homme

Sur son voilier léger

Monte en lui

La vague du mystère

À quel port accoster?

Demain sera-t-il là

Ou bien son âme émergera

Dans un monde parallèle

Où vivent les esprits?

(p. 92)

Le travail poétique de Jeannine Pioger est, de fait, amplement gorgé de concrétude. Son passage vers la poésie concrète sait —en toute simplicité— maintenir une touche symboliste élémentaire qui rejoint assez librement la pensée vernaculaire. Un torrent perçu par les sens de la poétesse rappelle ainsi le génie impétueux qui ne transige pas, dans la quête de son cheminement. Le raccord métaphorique s’établit, sans complication.

Génie impétueux

Le torrent dévale la montagne

Tourbillonne, écume, gronde

Sur les pierres, les troncs, les épaves

Tous ces écueils sur son chemin

Rien ne doit l’arrêter

Dans son désir impérieux

De connaître d’autres rives

De couler jusqu’en bas

Sa fougue le propulse

Sur la pente abrupte

Indifférent même à la biche

Qui brave ses eaux tumultueuses

Superbe et infernal rebelle

Son destin lui fut assigné

Et de tous temps gravé

Dans la roche montagnaise

Génie impétueux

Solitaire et impulsif

Force glacée de la nature

Admiré mais craint de tous.

(p. 60)

Autre cas de poésie symboliste en concrétude: un merveilleux paysage d’hiver canadien imprègne les perceptions de l’artiste. On l’évoquera… mais ce sera non sans faire flotter une petite touche thanatique sur l’ensemble du tableau empirique, teintant ainsi de cette insondable touche de tristesse contenue, la majestueuse présentation de l’expérience sensorielle.

Blancheur matinale

Le soleil courtise la neige

S’allonge vers l’infini

Se prélasse

Sur les branches des conifères

Ma pensée s’étire

Dans le blanc silence où je m’enfonce

La froideur

M’ouvre ses bras immaculés.

(p. 32)

La tristesse contenue est une thématique majeure, dans tout cet exercice. Le drame tranquille mais fatal de la petite tragédie des étapes de vie s’impose comme autant de dalles sur un trottoir, d’ornières dans une route, de nuages dans un ciel. Toute bonne chose a une fin.

Fin d’un amour

Notre amour, tu es mort!

Je ne le voulais pas, mais tu gis là

Je ne savais pas qu’un amour

C’est comme du cristal:

Fragile

Mon gros cœur d’homme

N’a pas su te traiter

Avec la délicatesse

Qu’on apporte aux plus fins joyaux

Quand tu étais là

Tout doux, tout chaud,

Mes nuits étaient des rêves éveillés

Qui débordaient sur mes journées

Je ne savais pas que c’était toi

La brillance des étoiles

La neige bleutée

La renaissance des matins

Maintenant que tu n’es plus

Mon soleil est froid

Mon air, irrespirable

Ma nourriture, sans saveur

Ma vie, un dernier soupir.

(p. 44)

Ou encore: si un jeune, un enfant, un petit bleu est poète. Il n’est pas heureux. C’est la souffrance, la douleur et la frustration qui chez lui sera suprêmement logogène. La poésie de Jeannine Pioger est souvent une parole contrariée. Elle est comme une petite douleur insidieuse, une écharde au doigt de l’existence humaine, autour de laquelle on ne peut que composer sa vie.

L’étudiant-poète

Il en pleure le jour

Il en rêve la nuit

L’étudiant incompris

Qui veut rimer toujours

Un démon enchanteur

Emmène son esprit

Sur des chemins rieurs

Empreints de poésie

Mais la vie est cruelle

Son âme délaissée

Erre dans l’irréel

Pourrait-il être aimé?

Une voix éternelle

Lui souffle ses écrits

Et, inspiré par elle,

Il compose sa vie

(p. 18)

L’évocation de ces étapes nocturne de la vie va voir éclore un autre thème fortement senti chez Jeannine Pioger: la maternité. La maternité est vécue et ressentie ici avant tout comme une expérience organique, intime, charnelle, pulsionnelle. Elle est une de ces étapes de vie mais, elle, on la sent nettement passer.

Nuits de ma vie

Nuit noire

De quand j’étais petite

À couper au couteau

J’ai peur, je crie

Personne ne me répond!

Nuit blanche de mon adolescence

Ma conscience s’élargit

Remplit la nuit

Mais je suis toujours seule

Et j’ai peur du noir

Nuit de plaisir

Où s’épanche l’infini

Je caresse le bonheur

À cœur de nuit

J’ai trouvé un paradis

Dans mes nuits

Nuits d’enfantement

Douleurs rythmées

Au diapason de la joie

Nuit extatique où j’entends

Le premier cri de mon enfant

Nuit de tristesse

Où j’appelle à la tendresse

Me love dans les ténèbres

Jusqu’en plein cœur de la nuit

Nuit d’où je suis issue

Et qui m’appelle à l’infini

Je viens, je viens

Ce ne sera plus très long

Dernière nuit de ma vie

(p. 80)

Et c’est la maternité qui nous ramène directement à l’enfance, notre enfance. C’est comme si l’enfant oublié nous remontait dans les sangs, nous prenait au corps, nous infectait de son triomphe réminiscent. Les entrailles investies de l’invasion fœtale de l’enfant en germe réactivent le cœur d’enfant.

Mon cœur d’enfant

Où t’avais-je perdu mon cœur d’enfant

Toi qui savait jeter sur la vie

Un regard pur,

Qui s’émouvait devant la beauté

Et voulait la chanter

Mon cœur d’enfant savait pleurer

D’un vrai chagrin

Mais rien non plus n’arrêtait

Son rire cristallin

T’avais-je enterré

Dans un recoin obscur

Pour ne plus être dérangé [sic]

Par ta pitié?

Tu as cessé de parler

Quand l’avion et le train

T’ont emmené

Loin de ta source

Comme un arbre déraciné

Un cours d’eau détourné

Tu ne pouvais plus t’égayer

Tu en as vu des pays

Des gens, des continents

Ce n’était pas important

Tu ne savais plus rire ou pleurer

Et je t’avais presque oublié

Jusqu’au moment où dans mon ventre

Un cœur d’enfant s’est mis à battre

Alors je t’ai senti mon cœur d’enfant

De nouveau tu as vu la beauté

Et voulu la chanter

Pour retrouver ce que tu avais perdu

Un pays, un amour.

(p. 63)

L’enfant nous amène inexorablement vers cette portion de la vie qui se configure comme un devoir. Et comme la vie vaut plus qu’une idée dans la tête des autorités (p. 91) un certain nombre des textes de la compagne de vie du Poète Prolétaire revêtent une dimension militante. On évoque par exemple la Journée des sans abris:

La ville s’endort

Dans l’air câlin de ce soir d’octobre

J’attends que mon étoile se lève

Complice de mon destin

Elle m’accompagne ces nuits

Où je n’ai pas de toit.

Repue, la ville s’endort

Et moi je veille…

Où vais-je errant ainsi

Cette planète grain de sable

Dans le cosmos

M’a engendré, être fragile

Qui doit manger et dormir

Pour pouvoir l’habiter

Droit des plus démunis

Repue, la ville s’endort

Et moi je veille…

Demain j’aurai droit à mon soleil

J’emplis mes poumons d’air frais

Car c’est encore gratuit

Je vais boire à la fontaine

Car cette eau est sans prix

Repue, la ville s’endort

Et moi je veille…

(p. 73)

Au moment de l’évocation du Jour de la terre, la poésie mobilise subitement aussi des ressorts militants qui ne se démentirait aucunement en lecture publique. La poétesse intimiste se fait alors pasionaria des causes cruciales de notre temps.

Jour de la terre

Terre qui m’a fait naître

Aujourd’hui je te fête

J’arrête de te faire souffrir

J’arrête de te faire mourir

Halte aux fumées indisciplinées

Qui encrassent tes poumons

Et les miens

Halte aux tueries injustifiées

De tes animaux si sages

Tes arbres si généreux

Sans eux, sans toi, plus d’avenir

Nos enfants meurent

Nous ne pouvons survivre seuls

Sans ton air pur

Ton eau vivifiante

Tes plaintes nourrissantes

Avec trois cent mille autres

Sur la rue De Maisonneuve

Je te promets…

Un avenir.

(p. 30)

Le deuil personnel, invocation inévitable du passé, cède alors un peu le pas devant la priorité collective cardinale de l’avenir. C’est ça aussi, l’appréhension assagie du présent critique (Laisse-moi dériver avec toi vers ce présent sans futur). On va bien finir par en faire quelque chose de notre vie, vu qu’elle continue de se vivre, elle, imparablement. Le magnifique recueil de poésie Permanence de l’instant — Que fais-tu de ta vie? contient 63 textes (7 miniatures en prose et 56 poèmes). Il se subdivise en six petits sous-recueils: Questionnement (p 15 à 26), Nature (p 27 à 36), Amour (p 37 à 52), Création (p 53 à 66), Amitié (p 67 à 76), et Voyage en soi (p 77 à 93). Les textes sont précédés de remerciements (p 5), d’une dédicace (p 7), d’une citation d’exergue (p 9), d’une courte préface en vers de John Mallette, le Poète Prolétaire (p 11 à 12), et d’une introduction de l’auteure (p 13 à 14). Ils sont suivis d’une table des matières (p 95-98). Le recueil est illustré de deux photographies paysagères en couleur et la page couverture est une très belle photographie en couleur de l’auteure en train de lire Les testaments trahis de Milan Kundera.

Jeannine Pioger, Permanence de l’instant — Que fais-tu de ta vie?, Jeannine Pioger, 2013, 98 p.

Extrait de la quatrième de couverture:

L’auteure nous invite à une promenade dans les dédales de son existence car «chacun de nous crée son propre monde». Quand elle lance une plume poétique et philosophique sur ses sentiments et ses émotions, de la puberté à l’âge mur, nous la suivons intrigués de redécouvrir avec elle l’univers où nous baignons. L’essentiel de sa réflexion: éclairer le côté exaltant et miraculeux de toute vie, sans en occulter le côté sombre, parce que «le regard à terre», nous sommes trop souvent «oublieux de l’infini firmament».

