ET DIEU DANS TOUT CA?… ou le retour du vieux vote catho-réac en France

Recherche menée par Robert Gil

Tous les catholiques et autres pratiquants sincères devraient forcement être de gauche ! Nul ne peut servir deux maîtres : « car, ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon». Autrement dit, Dieu et la Richesse, car Mammon est l’ange de la richesse. Cet avertissement de saint Mathieu met en garde aussi bien contre la manière de gagner de l’argent, que la manière de le dépenser !

On ne peut pas aller à la messe le dimanche, faire preuve de charité chrétienne et ensuite aller tranquillement travailler dans une banque, être attaché commercial chez Coca-Cola, écrire des articles faisant l’apologie de l’argent dans l’Express ou être un petit chef arbitraire sur un chantier !

Bien entendu on peut se donner bonne conscience en se disant que l’on n’est pas responsable de ce qui se passe en amont de nos décisions, mais «nul n’est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir», et que par opposition aux mauvaises pratiques économiques comme le vol ou la fraude fiscale nous restons dans l’acceptable, nous respectons les règles. Mais quelles règles ? Celle fixées par Mammon ! Les règles de l’argent roi et du profit avant tout !

Tout croyant est en porte-à-faux avec sa foi, lorsqu’il s’agit de cautionner le système capitaliste en nourrissant les vautours de la finance. Il n’existe pas de bon croyant capitaliste qui aurait la Croix du Christ suspendue au-dessus de son ordinateur, puis qui irait se brancher sur internet pour placer son argent en bourse. Il n’existe pas non plus de bon croyant capitaliste qui va passer ses vacances à l’autre bout de la terre en profitant de la misère du pays pour passer un séjour de Pacha !

Donc, si vous êtes catholique et à fortiori pratiquant, vous êtes obligatoirement de gauche, sinon si vous êtes de droite c’est que vous n’avez pas tout compris dans les saintes écritures, ou que les capitalistes qui siègent à Rome vous ont mal expliqué, ce qui est remarquez le bien dans leur intérêt. A moins que vous ne vous mentiez à vous-même ! Mais la c’est du ressort de la psychanalyse.

Pour finir, permettez-moi de citer une personne qui était je crois, un fervent catholique, Hugo Chavez : «Dieu et la nature sont sagesse, le monde a de l’eau en quantité suffisante pour que chacun ait de l’eau, le monde a suffisamment de richesses et de terres pour produire de la nourriture pour la population mondiale, le monde a suffisamment de pierres pour construire afin que personne ne soit laissé sans habitat. Le monde possède assez pour tous, donc, mais dans les faits une minorité s’est appropriée les richesses du monde, une minorité s’est appropriée l’or de la planète, de l’argent, des richesses minérales, des eaux, des bonnes terres, du pétrole, de toutes les richesses donc, et a concentré les richesses entre quelques mains : moins de 10% de la population du monde est propriétaire de la moitié de la richesse du monde entier et … plus de la moitié des habitants de la planète sont pauvres et chaque jour il y a de plus en plus de pauvres dans le monde.»

Évidement, les pratiquants des autres grandes religions monothéistes peuvent également se poser la même question… Quand a ceux qui se réclament de « la manif pour tous » et qui ont fait de Fillon leur champion, on peut sans crainte de se tromper, affirmer qu’ils sont à des années lumière de la charité chrétienne, de la tolérance et du partage…on assiste donc au retour du vieux vote catholique réac en France.

« Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté »… CONFUCIUS