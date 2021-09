MACRON: ça suffit!

Recherche menée par Robert Gil

Le président des riches fait des cadeaux de riches aux riches : suppression de l’ISF, Flax taxe, Exit taxe, CICE, etc. … pour plus de 50 milliards, et des cadeaux de pauvres aux pauvres : gel pendant 6 mois des taxes sur l’essence et l’énergie ! Et comme les cadeaux ne leur suffisent pas, les amis du président fraudent le fisc : plus de 80 milliards de fraude fiscale chaque année !

Dans les grandes entreprises les dividendes versées aux actionnaires ont augmenté de 24 % et les salaires de leurs PDG de 20 %, France Info nous dit même que les grands patrons n’ont jamais autant gagné et après cela l’on nous dit que c’est le travail qui coûte cher et que l’on ne peut pas augmenter les salaires : de qui … macron…lire la suite…

