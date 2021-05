La naissance du socialisme aux États-Unis

Par Nuevo Curso (Espagne). Le 22.12.2018. SOURCE

«Nos origines politiques viennent de Marx et Engels, la Première internationale, les années révolutionnaires des deuxième et troisième années, Liebknecht, Luxembourg, Lénine, Daniel de León, Trotsky, l’opposition à la contre-révolution stalinienne en Russie. Pour les événements liés à la Commune de Paris, à la révolution russe de 1917, à la révolution allemande de 18-23, aux centaines de milliers d’hommes tués par le système russe actuel, qui ont détruit les tendances révolutionnaires; avec l’insurrection espagnole du 19 juillet 1936 contre la réaction militaro-religieuse et l’insurrection de mai 1937 contre le stalinisme et le front populaire; avec les centaines de milliers d’hommes tués par le régime franquiste. Nous revendiquons également l’action insurgée du prolétariat allemand, polonais, hongrois, etc., contre les régimes de Moscou.»

« Début» Alarme N ° 1, 1958.

DANIEL DE LEÓN

Marx, Engels, Liebknecht, Luxembourg, Lénine, Trotsky … des noms usuels dans les « panthéons » marxistes. Mais Daniel de León? Qui était-ce? Qu’est-ce qui a amené les révolutionnaires de la gauche communiste espagnole à placer un dirigeant socialiste américain aux côtés des grands théoriciens et des leaders historiques du marxisme? Pourquoi est-il aujourd’hui une figure pratiquement oubliée? Pour savoir qui était Daniel de León et quelle a été sa contribution, nous devrons nous plonger dans l’histoire du mouvement ouvrier aux États-Unis dans une nouvelle série d’articles que nous commençons aujourd’hui.

Jalons fondateurs du mouvement syndical aux États-Unis

1866

La National Labor Union(NLU) est créée et concentre ses énergies sur la réduction du temps de travail à huit heures 1 . La NLU était une fédération de syndicats locaux qui, comme il était normal à cette époque, représentaient principalement des ouvriers qualifiés et des artisans. Et c’est que, partout, le premier mouvement syndical reçoit l’impulsion des artisans, mais pas du prolétariat industriel. Cependant, la NLU servait de pont entre le début du mouvement artisanal et le mouvement ouvrier du capitalisme ascendant .

1869

Les Chevaliers du travail (KOL) sont fondés en secret, un syndicat qui a commencé par regrouper des artisans avant de jouer un rôle important dans le mouvement syndical industriel. Il est devenu public dix ans plus tard. La KOL, au cours des années quatre-vingt du XIXe siècle, regroupait des travailleurs qualifiés et non qualifiés et a connu une croissance considérable au cours de leurs premières années en tant que syndicat public 2 .

1874

La crise provoquée par l’effondrement des chemins de fer du « Pacifique Nord » en 1873 a laissé plus de 180 000 travailleurs au chômage. En 1874, des milliers d’entre eux ont manifesté pacifiquement la place Tompskins pour réclamer un emploi. Ils ont rencontré la force violente de l’État 3 .

1877

La grande grève des chemins de fer a montré la maturation du mouvement. Des machinistes et des gardes de l’arrêt, des travailleurs qualifiés et non qualifiés, se sont mis en grève en Virginie occidentale pour donner suite à la dernière d’une série de réductions de salaires imposées par la société. Le mouvement s’est rapidement étendu à de nombreux autres États:

Les Virginiens ont été suivis par les aiguilleurs des chemins de fer de Pennsylvanie, qui se sont battus contre le système de double tête. Plus tard, lorsque les autres chemins de fer de Pennsylvanie ont rejoint la grève, les revendications ont été ajoutées pour annuler la dernière réduction de salaire.

À Pittsburg, tout le trafic de marchandises a été bloqué et les grévistes, accompagnés de chômeurs, ont défilé dans toute la ville. Lorsque la milice locale a refusé de tirer sur les travailleurs, 600 miliciens de Philadelphie ont été envoyés dans la foule. Au grand dam des miliciens, les grévistes ont combattu avec succès et, après avoir fui la milice de la ville, ils ont détruit avec acharnement les biens de la société.

A Saint – Louis, les grévistes ont pu à prendre pleine possession de la ville et un comité exécutif a été élu lors d’ une réunion convoquée par les socialistes en Avril. Ce comité exécutif était différent du comité de grève. Contrairement à celui-ci, composé exclusivement de cheminots, le second était en grande partie composé de membres de la section de St. Louis du « Parti des travailleurs des États-Unis » (WPUS).

Le WPUS est né du courant marxiste, des soi-disant «internationalistes» pour être membres de l’A International (AIT), et du courant lassallien. Les marxistes ont compris que la lutte pour des améliorations économiques et la lutte parlementaire étaient deux facettes du même processus, tandis que les Lassalliens – suivant la théorie de la « loi de fer des salaires » de leur fondateur – considéraient que la lutte pour de meilleurs salaires était inutile. Après la mort de l’IWA, les deux tendances s’étaient unies en Allemagne pour former le SPD au célèbre congrès de Gotha .

Ainsi, lors de la réunion des dix-neuf sections américaines de l’Internationale en 1876, la fondation du parti allemand sera le modèle à suivre. À cette époque, l’avant-garde de la classe dans le pays était formée principalement de migrants allemands et la plupart de la presse ouvrière était publiée en allemand. La plate-forme des internationalistes, qui mettait au premier plan l’activité syndicale et la nécessité de retarder l’activité électorale jusqu’à la maturité du parti, a fini par dominer dans les débats 5 . Les Lassalliens ont toutefois remporté la majorité des sièges au comité exécutif national et Philip Van Patten, un Lassallien, est devenu le premier secrétaire 6 du parti né de la conférence: le WPUS.

Le WPUS et la grève des chemins de fer à San Luis

BLOCUS DE LIGNES DE CHEMIN DE FER PENDANT LA GRÈVE DES CHEMINS DE FER DE 1877 À MARTINSBURG, EN VIRGINIE OCCIDENTALE.

Tout cela conditionnait la réaction de la section de Saint-Louis de la WPUS à la grande grève des chemins de fer de 1877. Dès le début, l’exécutif envoya des délégations dans d’autres sections pour diffuser la grève et le comité oriental de la ville fut impliqué jusqu’à se consacrer à bloquer les chemins de fer, conformément à l’ordre général n ° 1 du comité de grève. Le parti a exhorté les travailleurs à inclure la revendication de la journée de huit heures et à ne pas recourir à la violence. Ce ne sont pas que des déclarations, des métallurgistes par exemple, organisées autour du comité de Carondelet pour le prévenir et le vandalisme.

Le 26 juillet, des membres du comité exécutif ont fait valoir que les objectifs de la grève devraient être d’envoyer des représentants du prolétariat à Washington, de nationaliser les chemins de fer, de mettre en place un programme de travaux publics pour les chômeurs et de «retirer tous les statuts. de toutes les banques nationales, ainsi que leur pleine monnaie». Cette demande était liée au mouvement du billet vert . Appelé par Engels «d’absurdité», ce mouvement populiste petit-bourgeois a réclamé dès 1868 l’augmentation de la circulation de la monnaie-papier.

Le comité a continué à envoyer des délégués pour prolonger la grève dans d’autres secteurs et villes. Mais bien que cela ait grandement contribué au succès de la prise du pouvoir par les travailleurs de la ville, il a fini par craindre les grévistes plus que les forces de l’État. Le même 26 juillet, ils ont tourné le dos aux travailleurs en publiant une proclamation disant que …

Pour éviter les perturbations, nous avons décidé de ne pas faire une grande marche avant que notre organisation soit si complète qu’elle assure de manière positive aux citoyens de San Luis un maintien parfait de l’ordre et une protection totale de la propriété.

Cette action du WPUS était en partie motivée par des préjugés racistes. Ils craignaient que de plus en plus de prolétaires noirs se joignent aux grandes marches et manifestations. Albert Currlin, l’un des dirigeants locaux de WPUS, s’est vanté du fait que l’organisation du parti local essayait de « dissuader tout homme blanc d’aller vers les Noirs », utilisant également le mot niggers, péjoratif sans traduction en espagnol. Le même chef dans une interview a déclaré que

Un gang de Noirs (nègres) … a envoyé un message disant qu’ils voulaient rejoindre le [Parti des travailleurs (WPUS)]. Nous avons répondu que nous ne voulions rien avoir à faire avec eux.

LES MAGASINS DE CHEMIN DE FER À PITTSBURGH BRÛLENT DES FLAMMES.

Contrairement aux dirigeants locaux du WPUS, les grévistes ont accueilli les prolétaires noirs à bras ouverts. Lorsqu’un batelier a demandé aux grévistes s’ils soutiendraient les revendications des travailleurs noirs, les grévistes ont répondu par un « nous le ferons! » 7 . C’est un principe fondamental de la conscience de classe : la lutte montre dans la pratique qu’elle ne peut être étendue et consolidée sans briser toutes les divisions identitaires. Que peu importe ce que les multiples oppressions , nous avons « appris » à tout le monde que «nous sommes» comme une classe nous ne sommes pas une confluence des individus et leurs «identités» , mais la première étape de la réunification d’une société et la conscience scindée par la fracture de la société entre exploiteurs et exploitée par les mille oppressions qui l’ornent.

Les réunions massives que le WPUS a finalement annulées ont été un outil permettant aux travailleurs de concrétiser dans la lutte la réunification essentielle pour leur constitution en tant que classe politique, en tant que sujet révolutionnaire. La force des grévistes, leur organisation, s’est effondrée avec elle. Au lieu de réagir à l’expérience de la grève et à ses exigences, le WPUS s’est comporté comme une tête séparée de son corps.

L’effondrement du lassallisme

Le lassallianisme représentait les derniers artisans de la décantation entre la petite bourgeoisie et le prolétariat , entre la conversion du privilège féodal de l’ouvrier qualifié en un petit bourgeois « indépendant » et sa prolétarisation en tant que travailleur dévasteur au sein d’une chaîne ayant pour objectif de reproduire l’argent en capital par la plus-value . Il exprimait des aspirations ambiguës, voire ouvertement réactionnaires, comme si l’État bourgeois prenait des « mesures socialistes » en créant des coopératives ou en lui donnant une éducation préscolaire, idées auxquelles les marxistes du parti allemand devront faire face à partir du moment de la fusion et même pendant une longue période. temps, comme on peut le voir dans la «Critique du programme Gotha» de Marx et celle du programme Erfurt d’Engels .

Transféré dans les conditions du sud des États-Unis, cet attachement à la distinction féodale et identitaire de l’artisan, cette aspiration fanée de la petite bourgeoisie démocratique, devint le racisme et la défense à tout prix d’une petite propriété main dans la main avec l’État. L’allocution de Lassallian a même indiqué qu’elle collaborerait avec les autorités de l’État pour prévenir les dommages matériels. Au lieu d’aider à la force et à l’organisation disciplinée des travailleurs, les Lasalliens ont fini par diviser et paralyser les travailleurs pour soutenir le bras de la légalité et l’État.

Mais évidemment, l’État n’allait pas correspondre à leurs aspirations. John S. Phelps, gouverneur du Missouri, a ordonné au général en charge de l’appareil administratif de distribuer des armes aux autorités de San Luis et de retirer les munitions qui ont été envoyées récemment par mes ordres afin de les remettre temporairement aux citoyens à qui il a été demandé d’aider les autorités civiles à préserver la paix publique 8

RÉPRESSION PAR L’ARMÉE DE LA GRÈVE DES CHEMINS DE FER DE 1877

Le gouverneur du Missouri a immédiatement publié un décret ordonnant la dissolution des travailleurs en grève. Le comité exécutif a répondu que les grévistes ne se dissoudraient pas tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, mais devant les travailleurs, ils se contentaient de lancer un appel pour demander leur patience. À la fin, les forces municipales et fédérales ont fini par pénétrer dans la ville et réprimer la grève les 27 et 28 juillet. Les arrêts dans les autres États des États-Unis ont également été supprimés à peu près au même moment 9 .

Les actions du comité exécutif, sa position conciliatrice à l’égard du maire, sa tentative de faire appel aux commerçants locaux, son racisme sans scrupule et sa tentative de modérer la résistance à la répression, ont constitué l’un des pôles vers lesquels la « démocratie sociale » pourrait choisir. lassalliana Face à la prolétarisation, les derniers artisans pourraient rêver de devenir une petite bourgeoisie assistée par l’État ou d’accepter leur avenir inévitable en tant que prolétaires . Le comité exécutif de San Luis a pris le premier chemin, même au coût de la recrudescence des combats et des affrontements avec la base du parti et le mouvement 10. La décantation finale du Lassallianisme, entre petite bourgeoisie et prolétariat, entre passé et avenir, entre État et classe, se déroula ainsi aux États-Unis, à des dizaines de milliers de kilomètres de l’Allemagne dans laquelle il était né et sept ans après. la Commune de Paris .

Le parti travailliste socialiste

PLATE-FORME ET RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS DE 1877 QUI CHANGE LE NOM EN SLP.

Mais la grève des cheminots ne s’est pas limitée à San Luis et n’a pas uniquement servi à montrer l’effondrement théorique et moral du Lassalleanism. En fait, c’était la première grève massive aux États-Unis, la première manifestation de la classe ouvrière en tant que sujet politique capable de s’affirmer, comme le dit le Manifeste, au niveau national, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire et devant l’État national dans son ensemble. Une nouvelle époque historique a été ouverte dans le développement du mouvement ouvrier aux États-Unis, répondant aux attentes partagées par Marx lui-même avec Engels dès les premiers instants de la grève des chemins de fer.

Que pensez-vous des travailleurs aux États-Unis?

Cette première éruption contre l’oligarchie du capital associé, apparue depuis la guerre civile, sera bien sûr réprimée, mais elle pourrait constituer le point de départ de la mise en place d’un parti ouvrier sérieux aux États-Unis.

Et en effet, le WPUS remporta pour la première fois un grand nombre de voix aux élections de l’automne 1877 11 après avoir reconsidéré la position approuvée lors de sa conférence de fondation un an auparavant. Le changement de tactique s’est accompagné d’un changement de nom. À partir de là, ce serait le «Parti travailliste socialiste» (SLP). Ce que Engels a écrit à Sorge en 1889 s’applique également au mouvement ouvrier américain de 1877.

Les gens se lancent dans le travail d’une manière très différente, ils dirigent des masses beaucoup plus colossales dans la lutte, ils secouent la société beaucoup plus profondément, ils posent des revendications d’une portée beaucoup plus grande: journée de huit heures, fédération générale de tous les organisations, solidarité totale. Grâce à Tussy [Eleanor Marx Aveling], des branches féminines ont été créées pour la première fois – au sein du Syndicat des travailleurs du gaz et du Syndicat général des travailleurs. De plus, les citoyens ne considèrent que leurs revendications immédiates comme provisoires, bien qu’ils ne sachent pas encore pour quel objectif final ils travaillent. Mais cette idée vague est suffisamment enracinée pour leur faire choisir comme seuls des socialistes déclarés ouvertement.

Le SLP continua de croître jusqu’en 1879, atteignant 10 000 militants répartis sur cent sections 12 . Dans le même temps, après l’expérience de la grève de 1877, les syndicats se sont massivement développés, à la fois en taille et en nombre de membres. Comme nous l’avons déjà mentionné, entre 1879 et 1880, le nombre de membres du KOL est passé de 9 000 à 28 000. Et en 1885, il y avait déjà 111 000 membres.

LEHR-UND-WEHR VEREIN DE CHICAGO

Par ailleurs, la grande grève de 1877 a soulevé la question de la légitime défense des travailleurs. La violence de la classe capitaliste et l’incompatibilité entre travail et capital ont été clairement démontrées. Des groupes d’autodéfense sont apparus sous le nom de « Lehr-und-Wehr Verein« , originaires de Chicago à Cincinnati (New York) et, de manière significative, à San Luis. La plupart d’entre eux se trouvaient dans des villes où les travailleurs avaient souffert ou souffraient de la répression policière. Ces groupes, tels que le « Lehr-und-Wehr Verein », les « tireurs de bohème« , « Jaeger Verein » ou les « gardes ouvrières irlandaises » pratiquées avec des fusils et des baïonnettes. Lorsqu’en 1879, ils défilèrent armés, en formation, dans les rues de Chicago en souvenir de la Commune de Paris, le congrès de l’Illinois interdit tous les groupes paramilitaires.

Un nombre important de membres du SLP ont participé à ces groupes d’autodéfense, ce qui a provoqué une énorme controverse au sein du SLP. Le Comité exécutif national du SLP a estimé que les groupes paramilitaires donnaient une fausse impression de la politique et des objectifs socialistes. Ils ont fini par ordonner aux membres du parti de se retirer des groupes paramilitaires, dénonçant ainsi « l’Arbeiter-Zeitung » et le « Vorbote » pour leur « atteinte aux droits locaux des affiliés du parti ». Mais la discussion resta ouverte et la convention d’Allegheny de décembre 1879 devint un débat houleux sur le sujet. Albert Parsons, connu pour sa participation à la grève des 77 et plus tard, désillusionné par le SLP, deviendrait un anarchiste,13 . Philip Van Patten, secrétaire lassallien du parti, a demandé aux délégués une « confirmation définitive » de sa position. Finalement, la direction du parti est restée et Philip Van Patten a été réélu secrétaire national.

Lassalliana serré entre une direction et une opposition anarchiste, le parti n’a pas cessé d’ affirmer une politique de classe indépendante , même dans l’arène électorale, qui militants de plus en plus désabusé, en particulier à cause de la tactique parlementaire 14 . Et c’est que la SNL n’est même pas apparue seule aux élections mais elle a cherché à s’appuyer toujours sur des partis populistes et petits-bourgeois. Comme le PSOE en Espagne et sa «conjonction républicaine»», A signé« l’engagement du billet de banque », une alliance temporaire avec les populistes agraires. Pour couronner le tout, la campagne de 1880 au cours de laquelle les juges Walsh et Gibbs ont rempli les urnes pour que leur candidat JJ Grath remporte l’élection, indignes de milliers de travailleurs et les a amenés à se demander si la mobilisation électorale valait la peine de l’élection elle-même un terrain évidemment truqué par la bourgeoisie locale.

PHILIP VAN PATTEN

De nombreux membres du SLP ont fini par rejoindre les « clubs social-révolutionnaires ». Philip Van Patten a fait valoir, pour une fois, à juste titre, que les membres de ces clubs ne pouvaient pas être membres du SLP, car leur apolitisme et leur défense des organisations paramilitaires étaient inconciliables avec un parti ouvrier. Mais plus les échecs électoraux se sont produits, plus l’anarchisme s’est développé. Un an seulement après la prise de contrôle des clubs révolutionnaires par van Patten, Johann Most, un immigré allemand bakouniniste, catapultait l’anarchisme parmi les travailleurs en multipliant leur force et leur influence. La plupart ont promu des tactiques terroristes, ont rejeté la lutte des salaires et la participation aux élections. À Chicago, les anarchistes ont rapidement affirmé ce que l’on appellera plus tard «l’anarcho-syndicalisme». Présenter les syndicats comme des organes embryonnaires de la future société socialiste. Selon le programme de l’Internationale anarchiste alors récente (IWPA):

L’internationale [anarchiste] reconnaît dans l’Union le groupe embryonnaire de la future « société libre ». Chaque syndicat est, nolen volens, une communauté autonome en cours d’incubation. L’union est une nécessité de la production capitaliste et, néanmoins, elle prendra sa place au lieu de la remplacer par le système de coopération libre et universelle. Pas d’amis, ce ne sont pas les syndicats, mais les méthodes utilisées par certains d’entre eux, avec lesquelles l’Internationale trouve à redire, et aussi indifférent qu’il puisse être considéré par certains, le développement du capitalisme s’accélère le jour où toutes les anarchistes deviennent nécessairement un et le même 15 .

Bien que Marx et Engels aient estimé que la lutte des syndicats était essentielle à la promotion du mouvement ouvrier, ils n’avaient jamais pensé que les syndicats pourraient être les organes embryonnaires de la société socialiste. Les syndicats sont, par nature, des organisations réformistes qui, en raison de leur position dans le capitalisme, sont incapables de le transcender, encore moins d’être les organes par lesquels l’abolir. Le rôle progressiste des syndicats, pendant la période d’expansion du capitalisme , était toujours limité à ce que le mouvement ouvrier pouvait réaliser dans les limites du capitalisme.

La popularité de cette forme d’anarchisme a sans doute été partiellement provoquée non seulement par la nécessité de participer à la lutte syndicale, mais également par l’insuffisance du SLP au moment de le résoudre. La faiblesse de la ligne réformiste suivie par les dirigeants du SLP, l’idée révisionniste selon laquelle la révolution pouvait être menée de manière pacifique à travers les urnes, ont jeté de nombreux membres du SLP dans les bras des anarchistes. Pour 1883, l’orthophoniste ne comptait que 1 500 membres, tandis que l’international anarchiste de Chicago avait 7000 16 . Cette année -là , au milieu d’ une catastrophe organisationnelle évidente, Philip Van Patten, secrétaire national du parti depuis 1877, quitte ses fonctions 17 .

GRAVURES SUR CERTAINES DES PLUS CÉLÈBRES ATTAQUES ANARCHISTES AUX ETATS-UNIS

La faiblesse du mouvement socialiste et de ses dirigeants donna naissance à l’anarchisme, le « grand bourreau de travail de son professeur Bakounine, qui, des systèmes socialistes, n’a pris que les étiquettes », comme l’a souligné Marx. La violence de classe – sa capacité à imposer ses besoins et ceux de la société sur le cadre institutionnel de la bourgeoisie et des appareils étatiques – devient une violence groupusculaire et messianique, défendue à la fois par les anarchistes pro-syndicaux de Chicago et les anarchistes anti-syndicaux de New York. Il commence une période de coups de feu et d’attentats à la bombe qui dissolvent la capacité collective d’auto-organisation de la classe. Lucy Parsons, un anarchiste de premier plan qui a été l’un des membres fondateurs de l’Internationale anarchiste, s’adressant aux « vagabonds » et aux chômeurs, avertit:

Vous devriez vous promener sur les avenues des riches et regarder à travers les magnifiques fenêtres de leurs maisons voluptueuses. Ici, vous découvrirez les voleurs identiques qui vous ont déshabillé. Vous devriez y aller et laisser votre tragédie représentée ici! … Envoyez votre demande et lisez-la avec la lueur rouge de la destruction … vous pouvez tenir pour acquis que vous aurez parlé avec ces voleurs dans la seule langue qu’ils peuvent comprendre; parce qu’ils n’ont jamais daigné se soumettre à aucune demande de la part de leurs esclaves forcés de lire avec la lueur rouge qui jaillissait de la gueule des canons ou qui ne leur était pas livrée avec la pointe d’une épée. Ils n’auront besoin d’aucune organisation lorsqu’ils décident de soumettre ce type de pétition. En fait, une organisation serait un détriment; mais chacun de vous, Les vagabonds affamés qui liront ces lignes utiliseront ces petites méthodes de guerre que la science a placées entre les mains de l’homme humble et deviendront un pouvoir dans ce pays ou dans tout autre pays. Apprenez à utiliser des explosifs!

Il est évident dans ce texte, comme le montre sa négation de l’organisation, que sa conception du rôle de la violence dans la révolution était complètement séparée des exigences du mouvement et des véritables luttes de classe . Et en fait, il en va de même pour son anti-parlementarisme, si différent du marxiste . Pour le marxisme, le parlementarisme a toujours été une question de tactique et non de stratégie ou de principe. Les parlementaires socialistes n’ont voté que pour l’expansion des droits politiques de la classe. Ils n’ont pas participé à la discussion ni voté sur les budgets, par exemple. La participation électorale était avant tout un outil d’organisation et de mobilisation politique de la classe. Identique à la participation à des syndicats, il s’agissait de développer la capacité et la présence de la classe en tant que sujet politique dans la société bourgeoise, tout en offrant une telle opportunité.

Le rejet anarchiste de la « politique », non seulement de la participation électorale au capitalisme ascendant, mais de la politique en général, réduit l’anarchisme à un mouvement purement « expressif » et esthétique, transformant ses militants en meilleurs cas en de véritables « bombes libérales » incapables de contribuer à l’émancipation du capitalisme.

Le match avant Daniel de León

Ni les Lassalliens ni les anarchistes n’ont jamais compris deux idées fondamentales: que la tactique dépende du grand cadre historique donné par le développement du capitalisme mondial – et avait donc une date d’expiration – et que l’organisation des révolutionnaires ou oriente les débuts de la combativité. ou bien cela ne sert qu’à laisser la classe impuissante face aux attaques politiques, économiques et répressives de son antagoniste. Lorsque le parti se réunira pour tenter de récupérer du terrain lors de la convention de Baltimore de 1883, la route sera encore plus contre-productive. Pour essayer de réengager les anciens membres désabusés donnent plus d’ autonomie aux sections de supprimer le poste de secrétaire national et d’ affaiblir le pouvoir du comité exécutif national 18. Et si dans l’organisation, vous ne pouvez parler que d’un affaiblissement, en programme et en tactique, le mouvement en arrière sera direct et brutal. Le mauvais résultat électoral les a amenés à ne plus présenter de candidats. Ils accepteront le besoin de violence pour réaliser le socialisme, mais ils seront définis dans leur manifeste de 1886 comme suit :

« une organisation de propagande qui accompagne le grand mouvement ouvrier qui se développe actuellement dans le monde entier, et nous ne serons révolutionnaires que lorsque nous serons forcés de le faire par la législation et par la persécution qui nous sont refusées par le biais de la propagande pacifique. »

Bien que limité à ce rôle de propagande, le SLP a commencé à récupérer des membres, faisant passer ses sections de trente à quarante-deux. En 1886, il y avait encore soixante sections. Parallèlement, le mouvement ouvrier, de plus en plus concentré dans la lutte pour la journée de travail de huit heures, prend de l’ampleur en 1886. Le SLP, encouragé par la nouvelle croissance, reprend la participation électorale 19 .

MON GEORGE HENRY DANS SA CAMPAGNE POUR LA MAIRIE DE NEW YOURK EN 1897

Mais parallèlement, la « Central Labour Union » (CLU) jouerait un rôle important dans les campagnes électorales de 1886-1987. Plusieurs membres du SLP ont convaincu le CLU de participer de manière indépendante aux élections de 1886. Le « Parti travailliste unifié » (ULP) est créé à cet effet. C’est la première tentative d’un parti « travailliste », c’est-à-dire d’un syndicat, aux États-Unis. Le nouveau parti présentera le populiste agraire Henry George, qui a proposé la suppression de toutes les taxes, à l’exception de la taxe sur l’utilisation des terres, en tant que candidat à la mairie de New York. Le résultat: 68 000 000 voix, bien plus que ce à quoi on s’attendait 20. Mais étant décrit par la presse comme un anarchiste et socialiste, Henry George a réagi distancier eux – mêmes des socialistes qui étaient ceux qui ont fait ce un résultat 21 .

Lorsque l’ULP, lors de la préparation du programme des élections de 1887, accepta la proposition de Henry d’un programme basé sur la « réforme fiscale » et le manque de demande de main-d’œuvre, le SLP se prononça et fut expulsé de l’ULP. La scission, qui entraînera non seulement les membres du SLP, mais aussi les travailleurs du CLU, conduira à la fondation du « Parti progressiste du travail » qui a désigné ses propres candidats sans trouver d’écho électoral notable. Dans le même temps, la répression de la révolte de Haymarket , qui a durement touché les syndicats et les anarchistes qui leur sont associés, a désarticulé l’Internationale anarchiste. Répression et opportunisme des syndicats se sont réunis pour créer un vide, une nouvelle occasion de recommencer dans le mouvement ouvrier américain.

Le « coup » de 1889

NUMÉRO DU NEW YORKER VOLKSZEITUNG DE 1917 ANNONÇANT L’ARRIVÉE DE TROTSKY D’ESPAGNE.

Le New Yorker Volkszeitung , un journal privé composé de membres du SLP et paru un an après la grève des chemins de fer de 1877, devait jouer un rôle important dans les développements ultérieurs du SLP. La Volkszeitung avait commencé avec un capital de 1 100 dollars, offert par le SLP. Le journal a pu être maintenu par des abonnés individuels, ainsi que grâce au soutien et au soutien financier des syndicats, ce qui a permis de rapprocher le groupe de la « Fédération américaine du travail » (AFL) 22 . La catastrophe électorale de 1887 a convaincu l’équipe Volkszeitungque les conditions n’étaient pas propices à la participation électorale. WL Rosenberg et la majorité du Comité exécutif national du SLP, quant à eux, étaient réticents envers les syndicats et souhaitaient que le SLP maintienne une action politique et électorale indépendante. Ainsi, pour la première fois, le SLP a participé seul à une élection au niveau national, mais a obtenu des résultats très médiocres.

D’autre part, la tendance groupée autour de la Volkszeitung a été renforcée par sa position en faveur de la syndicalisation, à savoir la lutte acharnée contre la journée de travail de huit heures. À la section de New York de l’Assemblée générale, ils ont obtenu la majorité, limogé Rosenberg et élu trois nouveaux membres du Comité exécutif national. Lors de la convention du parti, une nouvelle majorité a changé le soutien d’orientation, sans réserve, le mouvement pour les huit – heures par jour et en éliminant lassalliana avec le mot d’ ordre des coopératives financées par le gouvernement 23 .

Tout cela se passait un an avant que Daniel de León n’entre dans le SLP et change radicalement son personnage. Comme nous l’avons vu, le SLP était caractérisé par une multitude de conflits internes et de tendances allant du lassallanisme à l’anarchisme. Le parti était théoriquement et organiquement faible et caractérisé par sa confusion politique. L’influence de Lassallean joua un rôle désastreux dans la grève à San Luis en 1877. Mais renforcée par l’impulsion de la grève et la montée du mouvement ouvrier en général, elle participa de façon intermittente aux élections. Les divisions internes et les échecs électoraux se nourriront mutuellement, accentuant les différences de programme sans trouver de clarification. Les différences de fond ont été données sur les syndicats , la participation électorale et le soutien ou non aux groupes armés de légitime défense. Lorsque le parti a repris l’attention, aidé par la désintégration de l’Internationale anarchiste et du mouvement grandissant des huit heures, il a fait face à un nouveau revers électoral après son association conflictuelle avec le mouvement Henry George. Enfin, la Volkszeitung , expression des immigrés allemands à New York, serait favorable à un « coup d’État » en 1899 avec lequel les syndicalistes remplaceraient les Lassalliens.

Tel est le contexte du SLP dans lequel Daniel de León entrera la même année.

