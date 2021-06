PAUSE-CAFARD (Louise Demers)

PAUSE-CAFARD (1981)

Louise Demers (1952-2014)

Si je n’avais pas cessé de fumer

Ce serait le bon temps pour m’allumer

Juste le bon temps pour penser

Faire le bilan global

De la semaine qui vient de passer

Pleine de journées banales

Mon idéal ankylosé

Moé je rouille de la tête aux pieds.

J’ai laissé ma jeunesse

Entre deux sages décisions

Du genre de celles qu’on prend

Les lendemains de la veille

Où l’on est trop fragile pour réagir

Ce que le corps endure

L’esprit lui l’assimile.

La conscience c’est comme une éponge

Quand tu la presses des larmes en tombent

Ça ronge

Je vais me faire avoir par l’érosion

C’est sûr…

Avant dans mon gilet trop slack

Je laissais flotter l’incognito

Ça me faisait rien, je disais «j’m’en sak»

Même si les gens me regardent de haut

Dans le fond t’as pas besoin de cravate

Pour étrangler tes rêves fous

Sitôt que tes illusions éclatent

La société te sert de licou.

Le passé est indélébile

Regrets, remords, serrements au cœur

À l’horizon comme une tache d’huile

Il se lève et cache le bonheur

C’est la constante de notre vie

Chercher, puis perdre et retrouver

À tous les temps, grands ou petits,

L’amour qu’on voudrait conjuguer.

.

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.