CONSCIENCE (Louise Demers)

CONSCIENCE (1981)

Louise Demers (1952-2014)

L’âme porte un manteau

Que l’émotion soulève à la moindre raison.

Lorsqu’elle est dévêtue

La pudeur qui en tombe nous confond.

Impressionniste comme l’automne

Surréaliste et jamais monotone

Si les auras sont de toutes les couleurs

D’en haut la Terre fait comme une fleur.

Si l’univers s’ennuie

Entre les murs de ses saisons

Autour la vie se teinte de sept milliards de façons.

Ceux qui s’enfuient souvent se cognent

Aux cloisons de ceux qui les bornent

Si les drapeaux sont de toutes les couleurs

Tissons-en un blanc et sans douleur

On oublie à mesure qu’on vit

Pourquoi on est ce qu’on est devenu

Ce qu’on voulait

On n’y tient plus.

Impressionniste comme l’automne

Surréaliste et jamais monotone

Si les humains sont de toutes les couleurs

Sont de la même forme; pourquoi est-ce qui se font peur?

Parfois la lumière fait de l’ombre

Sur les illusions

L’espoir reste en veilleuse

Dans le moments sombres de la confusion.

Ceux qui s’enfuient souvent se bornent

À leurs pelures et ils s’endorment

Et si les rêves sont pour chasser la peur

Soyons armés de notre cœur

Seul remède contre la douleur

Anti-haine, qu’hantise meure

Mais que demeure

L’innocence, la naïveté

Le premier pas, la pureté d’une main qui se tend,

D’une main qui s’ouvre grand,

Spontanément,

Et si ce n’était que du vent.

.